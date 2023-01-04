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Мишель Вион заявил, что его слова о возвращении спортсменов из России были ошибкой

rus.postimees.ee
Мишель Вион заявил, что его слова о возвращении спортсменов из России были ошибкой
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Российский лыжник Александр Большунов, 27 февраля 2022 года, Финляндия.
Российский лыжник Александр Большунов, 27 февраля 2022 года, Финляндия. Фото: Antti Yrjönen via www.imago-images.de

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что его высказывание о возвращении России на международную арену было ошибкой, пишет «Чемпионат».

«Я сказал то, что не должен был говорить. Это было ошибкой. Мы не поддерживаем ситуацию на Украине, к сожалению, она еще не разрешилась. Федерация приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов, тренеров и менеджеров команд. Это абсолютно ясно и действует всю зиму, что бы ни случилось», – приводит слова Виона Nettavisen.

Напомним, в сентябре Мишель Вион сказал: «На данный момент действуют правила в отношении России и Беларуси. Похоже, что Томас Бах [президент МОК] начинает задумываться. Он провел встречи с международными федерациями и более или менее начинает снова открывать двери. Спорт должен быть независим от политики».

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