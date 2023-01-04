Закон vs этика ⟩ Стальнухину и в Рийгикогу можно, а с Карпиным в ресторан – нельзя

Такого рода явления никогда не покрывались одновременно этически и юридически, потому что это разные вещи. Этически границы двигаются постоянно, в зависимости от того, в каком мы обществе мы находимся или в какое общество мы попадаем. Что касается юридических границ, они не могут трактоваться двояко, трояко и так далее. А то, что у нас ситуация не совсем нормальная в этической сфере, это точно, безусловно. Вспомните футбольную недавнюю историю, когда еще летом газета Õhtuleht давала целый печатный разворот, который назывался вроде «Meie Kostja» или что-то в этом духе. В той статье была беседа с Константином, в которой он рассказывал откровенно о том, что и как думает. И это был сезон, он у нас лидер команды, и все было замечательно. А тут он вдруг встретился явно с нарвитянином, тренером сборной России, и что из теперь? В вину этому тренеру ставят, что он где-то там не выступил активно, не объявил себя противником. Но это его личное дело! Он живет в каких-то условиях, и диктовать ему, как в них жить, по меньшей мере, странно. Если еще вспомнить, что у Карпина эстонское гражданство по рождению, то непонятно – в чем дело. Какое дело людям до того, кто с кем встречается? Двуличие наше общее заключается еще в том, что те, кто осуждают этих самых футболистов за встречу с Карпиным, говорят: «ну, ладно, встретились, но зачем надо было в социальных сетях фотографию вешать. Не вешали бы и все было бы хорошо». Это идиотизм. Так что несоответствие рамок этических и юридических - частое явление.