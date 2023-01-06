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Беззаконие в эстонском магазине? ⟩ Работников заставляют покрывать недостачу из собственного кармана

София Солдатенко
, reporter
Работников заставляют покрывать недостачу из собственного кармана
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Магазин. Фото иллюстративное.
Магазин. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В одном из эстонских магазинов в конце прошлого года была обнаружена недостача на кругленькую сумму, а работодатель поставил работников перед фактом - им придется все компенсировать из собственного кармана. Rus.Postimees вместе с Трудовой инспекцией разбирались, законны ли подобные действия работодателя.

В магазине была проведена инвентаризация, в результате которой обнаружилась недостача на кругленькую сумму - около 3000-4000 евро. Всю сумму хотят разделить между работниками и вычесть долю каждого из зарплаты. 

«Было сказано устно, что поскольку мы несем материальную ответственность за товар, также должны следить за кражами», - сообщила одна из работниц Rus.Postimees.

Охранной системы в магазине нет. «Полиция к нам не приезжает, если кража была совершенна меньше чем на 200 евро, - рассказывает работница. - Также у нас когда-то была кнопка вызова охранника, но у нас ее забрали, поскольку она не работает, сейчас мы без кнопки уже вот три месяца».

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