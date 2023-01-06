Беззаконие в эстонском магазине? ⟩ Работников заставляют покрывать недостачу из собственного кармана

В магазине была проведена инвентаризация, в результате которой обнаружилась недостача на кругленькую сумму - около 3000-4000 евро. Всю сумму хотят разделить между работниками и вычесть долю каждого из зарплаты.

Охранной системы в магазине нет. «Полиция к нам не приезжает, если кража была совершенна меньше чем на 200 евро, - рассказывает работница. - Также у нас когда-то была кнопка вызова охранника, но у нас ее забрали, поскольку она не работает, сейчас мы без кнопки уже вот три месяца».