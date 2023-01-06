В одном из эстонских магазинов в конце прошлого года была обнаружена недостача на кругленькую сумму, а работодатель поставил работников перед фактом - им придется все компенсировать из собственного кармана. Rus.Postimees вместе с Трудовой инспекцией разбирались, законны ли подобные действия работодателя.
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Беззаконие в эстонском магазине? ⟩ Работников заставляют покрывать недостачу из собственного кармана
Работников заставляют покрывать недостачу из собственного кармана
В магазине была проведена инвентаризация, в результате которой обнаружилась недостача на кругленькую сумму - около 3000-4000 евро. Всю сумму хотят разделить между работниками и вычесть долю каждого из зарплаты.
«Было сказано устно, что поскольку мы несем материальную ответственность за товар, также должны следить за кражами», - сообщила одна из работниц Rus.Postimees.
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