Исследование: покупка подержанного электромобиля сопряжена с серьезным риском

Будущее за электромобилями, поскольку люди все чаще предпочитают шумным двигателям, работающим на ископаемом топливе, электрические. Многие также стремятся свести к минимуму выбросы углекислого газа. Хотя правительства постепенно лишают всевозможных преимуществ владения электромобилем, данный вид транспортных средств по-прежнему намного проще в обслуживании. В то же время, электрокары технологически более продвинуты, чем дизельные и бензиновые автомобили.

Показатели пробега электромобилей можно легко изменить

К сожалению, пробег любого электромобиля можно изменить. В них используются те же цифровые одометры, что и во всех других транспортных средствах. На самом деле, показатели цифровых одометров даже намного легче изменить, чем на механических приборах.

Проведенное платформой отчетов об истории автомобилей CarVertical исследование показало, что 15,6% всех европейских автомобилей имеют измененные показания одометра. В случае с электромобилями этот показатель составляет 13,4%. Однако это говорит о том, что покупатели подержанных электромобилей и обычных автомобилей, работающих на ископаемом топливе, почти в равной степени рискуют стать жертвами махинаций с пробегом.

Четыре из десяти электромобилей попадали в ДТП

43,6% подержанных электромобилей побывали в авариях. Электромобили в основном используются в черте города, поэтому количество аварий, вероятно, будет увеличиваться и по мере старения парка электромобилей.