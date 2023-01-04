Многие люди пересаживаются на электромобили, чтобы снизить расходы на техническое обслуживание автомобиля. Исследование Carvertical показывает, что электромобили уязвимы для различных мошенников.
Исследование: покупка подержанного электромобиля сопряжена с серьезным риском
Будущее за электромобилями, поскольку люди все чаще предпочитают шумным двигателям, работающим на ископаемом топливе, электрические. Многие также стремятся свести к минимуму выбросы углекислого газа. Хотя правительства постепенно лишают всевозможных преимуществ владения электромобилем, данный вид транспортных средств по-прежнему намного проще в обслуживании. В то же время, электрокары технологически более продвинуты, чем дизельные и бензиновые автомобили.
Показатели пробега электромобилей можно легко изменить
К сожалению, пробег любого электромобиля можно изменить. В них используются те же цифровые одометры, что и во всех других транспортных средствах. На самом деле, показатели цифровых одометров даже намного легче изменить, чем на механических приборах.
Проведенное платформой отчетов об истории автомобилей CarVertical исследование показало, что 15,6% всех европейских автомобилей имеют измененные показания одометра. В случае с электромобилями этот показатель составляет 13,4%. Однако это говорит о том, что покупатели подержанных электромобилей и обычных автомобилей, работающих на ископаемом топливе, почти в равной степени рискуют стать жертвами махинаций с пробегом.
Четыре из десяти электромобилей попадали в ДТП
43,6% подержанных электромобилей побывали в авариях. Электромобили в основном используются в черте города, поэтому количество аварий, вероятно, будет увеличиваться и по мере старения парка электромобилей.
ДТП могут быть мелкими или серьезными, однако по их итогу может происходить деформация рамы и трансмиссии, возникать очаги коррозии, а также это может приводить к повреждению аккумуляторов. Многие из повреждений можно устранить, но неисправные аккумуляторные батареи в электромобилях необходимо заменять, чтобы избежать проблем с качеством или, еще хуже, опасности возгорания. Однако новые батареи стоят дорого, поэтому некоторые водители вместо этого пытаются продать свой подержанный автомобиль под видом «не битого и не крашеного».
Смотанный пробег скрывает истинное состояние батареи
Показания одометра – отличный показатель для оценки состояния автомобиля. Большинство производителей электромобилей дают на батареи гарантию не менее 100 000 км пробега. Однако обычно они могут прослужить даже более 320 000 км.
Реальный пробег автомобиля может помочь определить оставшуюся емкость аккумулятора. Однако проблема заключается в том, что нельзя просто полагаться на показания пробега, поскольку их можно изменить, а счетчик времени автономной работы также можно сбросить. Мошенники могут изменить эти показания за считанные минуты, а это означает, что вам нужно принять дополнительные меры предосторожности, чтобы убедиться, что автомобиль стоит запрашиваемой цены.
«В зависимости от емкости аккумуляторов их замена может стоить десятки тысяч евро или даже до половины первоначальной стоимости автомобиля. Это самая дорогая часть автомобиля, потому что в целом электромобили дешевле в обслуживании по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания», - говорит менеджер по коммуникациям Carvertical Матас Бузелис.
На продаже подержанных автомобилей, у которых смотан пробег, торговцы смогут заработать больше денег, поэтому не стоит ожидать в ближайшее время ожидать исчезновения подобного вида мошенничества. Торговцы-мошенники быстро адаптируются к новым технологиям современных автомобилей, и тенденции показывают, что даже повсеместная электрификация автопарка не решит эту проблему.