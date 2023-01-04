МИКК САЛУ ⟩ Три основные темы, которые будут влиять на нашу жизнь в 2023 году

Три основные темы, которые будут влиять на нашу жизнь в 2023 году
С большой долей вероятности на выборах победит Партия реформ
Эмиссия денег прекратится, деньги должны будут приобрести новую ценность
Можно предположить, что ситуация на украинском фронте стабилизируется
Нетрудно догадаться, какими будут три основные темы следующего года: выборы в Эстонии, война в Украине и инфляция в мире, пишет журналист Микк Салу.
«Следующий год будет лучше, потому что война не может начаться еще раз, ведь она уже началась», – говорит министр экономики Рийна Сиккут о наступающем 2023 годе.
Шутки шутками, но слова Сиккут описывают определенный сдвиг в восприятии. Ноги еще не коснулись дна, но произошла адаптация, и некоторые опасения за будущее сегодня кажутся менее серьезными, чем полгода назад. Украина оказалась сильнее. Россия – слабее. Запад – более единым. Цены на энергоносители высоки, но опасения, что лампочка погаснет, а комната остынет, не оправдались. Политическая жизнь Эстонии противоречива, но при этом многое прояснилось.
Это не прогноз, но будет нетрудно догадаться, какие три темы останутся для нас важными и в следующем году. Выборы в Эстонии. Война в Украине. Инфляция в мире.
Любой анализ, который делается в этом северо-восточном уголке Европы, неизбежно будет ограниченным и замкнутым на себе. Например, многие ли из нас знают, что в 2023 году состоятся выборы в Пакистане и Бангладеш? Или что в двух этих исламских странах Азии в общей сложности проживают 400 миллионов человек? Иногда говорят, что XXI век – век Азии, происходящее там может оказаться важным, ведь оно затрагивает очень-очень многих людей, и кто знает, как все это скажется в долгосрочной перспективе.
Мы не знаем, потому что нам все равно, и это взаимно. «Для нас война в Украине важна, но иногда не будет лишним напомнить, что большинство населения земли она не волнует – какая-то непонятная возня между какими-то странными славянами где-то далеко-далеко», – описывает бывший политик Яак Аавиксоо, как это все может выглядеть из Азии, Африки или Южной Америки.
Но тем не менее. Выборы в Эстонии. Война в Украине. Инфляция в мире. «Если говорить об этом стуле о трех ножках, то лично я больше всего слежу за темой инфляции и экономики – удастся ли после затянувшейся на много лет эмиссии вернуть деньгам их настоящую ценность», – рассказывает политик от Партии реформ Кристен Михал о том, что его интересует. Украина, конечно, тоже важна, а вот выборы в Эстонии, по словам Михала, не особо.
Если идти от наименее важного, от выборов в Эстонии, то кое-что с ними уже понятно. Возможно, поэтому о них многого и не скажешь. Исходя из текущих рейтингов, с большой долей вероятности (грубо говоря, 80-90 процентов) на выборах победит Партия реформ. Принципиальный вопрос, скорее, в том, кто войдет в коалицию. Попадет ли в нее EKRE.
Если на коалицию с EKRE могут согласиться только Центристская партия и «Отечество», потому что другие варианты представляются невозможными, то вариаций коалиции без EKRE больше. Например, реформисты-«Отечество»-соцдемы, реформисты-«Ээсти 200»-соцдемы, можно спекулировать и дальше, потому что это зависит результатов выборов. «Партия реформ открыта для всех, кроме EKRE. Но коалиция в любом случае будет сложной, потому что время простых и радостных коалиций прошло», – говорит Михал.
Вице-председатель соцдемов Рийна Сиккут соглашается: «Радостные коалиции формируются в условиях роста экономики, когда всем можно чего-то пообещать и чего-то дать». Даже если самые серьезные связанные с войной опасения не оправдаются, то все равно придется констатировать, что ничего радужного Эстонию в ближайшем будущем не ожидает. Дыра в бюджете продолжает расползаться, увеличивается потребность в займах, а цены растут. В таких условиях сложнее заниматься политикой и формировать коалиционные правительства.
В марте также будет решено, попадет ли в парламент «Ээсти 200» или нет. Если не попадет, то встанет вопрос о смысле дальнейшего существования этой партии, ведь у них было достаточно времени, чтобы проявить себя. Из новичков перед дилеммой могут также оказаться «Правые» (Parempoolsed), хоть они и появились при других обстоятельствах, а их шансы, судя по рейтингам, все равно невелики, то есть ожидания в любом случае не могут быть завышенными. Социал-демократы тоже находятся в зоне риска. «Отечество» – в меньшей степени, похоже, что они уже смирились со статусом малой партии, которая играет роль стрелки весов. По сравнению с предыдущими выборами падение ожидает и Центристскую партию. Политическая логика подсказывает, что нужно заменить председателя, но если посмотреть на возможности центристов, то кто бы это мог быть, если не Ратас? Ааб, Кийк – слабые. Кылварт – русский. Симсон – далеко.
Война в Украине продолжается. Кое-что уже прояснилось (относительная слабость России и относительная сила Украины), но в воздухе все еще витает много вопросов. Канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов говорит, что даже не собирается делать прогнозы, а уж тем более планировать работу министерства, исходя из того, когда и как могла бы закончиться война в Украине. «Российская агрессия в Украине занимает центральное место во внешней политике Эстонии. Когда война закончится, мы сядем, проанализируем ситуацию и решим, что делать дальше», – говорит Всевиов.
Если на фоне войны в Украине и есть что-то хорошее, так это реакция Запада. Пусть она недостаточная и запоздалая – главное, что Запад движется в правильном направлении. Большие системы всегда довольно инертны, это означает, что и в следующем году не стоит ожидать резких разворотов западной политики в отношении Украины. Если вдруг кто-то из западных политиков захочет что-то изменить и по наивности (например, Макрон) или по какой-либо другой причине пойти навстречу Путину и начать «движение за мир», это будет совсем не просто.* Многие страны уже заложили помощь Украине в свои бюджеты, зафиксировали ее законами и санкциями, отменить это теперь будет не так уж и легко.
При этом война в Украине обнажила военную слабость Европы, о чем многие, конечно, знали или догадывались. Даже если и хочется помочь Украине, то все равно нечем. Приближенный к британской армии аналитический центр по оборонным вопросам RUSI недавно завершил объемный и один из самых глубоких анализов первых уроков, вынесенных из войны в Украине. По расчетам RUSI, британская армия сможет вести войну с такой же интенсивностью, как и Украина, от двух до семи дней, после чего у нее закончатся боеприпасы. По оценке RUSI, только одна страна Европы обладает достаточными запасами боеприпасов для ведения продолжительной интенсивной войны – Финляндия.
По оценке RUSI, только одна страна Европы обладает достаточными запасами боеприпасов для ведения продолжительной интенсивной войны – Финляндия.
«Боеприпасы никому не нравятся, их не покажешь на парадах и на их покупке политических очков не заработаешь», – объясняет Всевиов. Боеприпасы – одна из базовых потребностей, при этом их наличие и количество часто оказывается обычным блефом. Могла бы война в Украине изменить отношение Европейских стран к тому, как следует инвестировать в свои оборонные силы и развивать их? Слушая Всевиова, создается впечатление, что он больше уверен в способности Восточной Европы измениться, а в отношении наших западных друзей настроен выжидательно-скептически.
Но можно сделать осторожное предположение, что ситуация больше не ухудшится. Самым сложным периодом для Украины был конец весны и начало лета, когда стали истощаться их собственные запасы. Ситуацию удалось стабилизировать в первую очередь при поддержке Соединенных Штатов. Поскольку подобные темы всегда покрыты завесой тайны, остается лишь уповать на то, что где-нибудь в Европе заработает военный завод, чтобы в 2023 году и из этой части света поставки в Украину продолжились, а может даже и возросли.
Если попытаться подвести черту под 2022 годом и предположить, что соответствующие тенденции закрепятся в 2023, то можно сказать, что настала эпоха Запада. Запад показал, что он по-прежнему удерживает технологическое, экономическое и культурное лидерство. Для кого Россия вообще хоть когда-нибудь была примером? Да и с кого или чего там брать пример? С пьяных генералов или взлетающих на воздух танков? Или Китай, который, испугавшись коронавируса, три года держал свой народ под замком, а в итоге расписался в собственной несостоятельности? Кому бы захотелось так жить, кто жаждет такой системы? Пусть Эстония – маленький игрок в большой игре, но все равно приятно оказаться на стороне победителей.
* Не то чтобы движение за мир или сам по себе мир – это плохо, просто в контексте российской агрессии основная идея «поборников мира» до сих пор заключалась в том, чтобы подарить Кремлю половину Украины.
Подъемы и падения
Анализируя происходящее в обществе и политике, колумнист Bloomberg и профессор Университета Джорджа Мэйсона Тайлер Коуэн имеет обыкновение задаваться вопросом, чей статус вырос, а чей упал. Цель состоит не в том, чтобы составить абсолютные рейтинги, а в том, чтобы на основании новой информации освежить свои взгляды, мнения и предубеждения. Этакая интеллектуальная личная гигиена. Несколько ключевых слов с применением этой методики.
ПОДЪЕМЫ
Украина. Тут и объяснять нечего. Война расставила все на свои места.
Соединенные Штаты Америки. Непревзойденная мощнейшая военная мировая сила, которая показала, что все еще способна решительно влиять на события, происходящие вдали от Вашингтона.
Восточная Европа. Особенно страны Балтии и Польша. В абсолютном выражении это по-прежнему малые страны, которым тяжело влиять на масштабные тренды, но в относительных величинах мы поднялись, потому что мы были правы и остались правы.
Европейский союз. Когда дело доходит до безопасности и войны, то Европа играет слабыми картами, но в контексте войны в Украине она все же сумела доказать способность к сотрудничеству и реагированию.
Запад. Должен был быть слабым, полным слюнтяев, бородатых женщин и мужчин в платьях, одним словом, вырождающимся и загнивающим. А на самом деле оказалось, что он сильный. Самый сильный. По-прежнему удерживает технологическое, экономическое и культурное лидерство, обладает самой большой жесткой и мягкой силой.
ПАДЕНИЯ
Россия. Тут и объяснять нечего. Некоторых ввели в заблуждение несколько возведенных в Москве небоскребов, голый торс Путина и приведенная в порядок набережная в Сочи. Цивилизация, восставшая как птица Феникс из пепла. А оказалось, что не восстала. Вместо этого падает и падает.
Китай. Провал политики «нулевой терпимости к ковиду» и признание собственного поражения в этой области. И, конечно, то, что сделали стратегическую ставку на лузера (Россию). Проигравшие не нравятся никому, как и те, кто фанатеет от проигравших.
Европейские страны. В первую очередь Германия и Франция, но также Великобритания и многие другие. И потому, что они ошиблись, и потому, что даже если что-то важное и происходит прямо здесь, в Европе, у (крупных) европейских стран на самом деле нет никаких рычагов влияния на события.
Идея европейской военной независимости. No comment.