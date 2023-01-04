МИКК САЛУ ⟩ Три основные темы, которые будут влиять на нашу жизнь в 2023 году

* Не то чтобы движение за мир или сам по себе мир – это плохо, просто в контексте российской агрессии основная идея «поборников мира» до сих пор заключалась в том, чтобы подарить Кремлю половину Украины.

Подъемы и падения

Анализируя происходящее в обществе и политике, колумнист Bloomberg и профессор Университета Джорджа Мэйсона Тайлер Коуэн имеет обыкновение задаваться вопросом, чей статус вырос, а чей упал. Цель состоит не в том, чтобы составить абсолютные рейтинги, а в том, чтобы на основании новой информации освежить свои взгляды, мнения и предубеждения. Этакая интеллектуальная личная гигиена. Несколько ключевых слов с применением этой методики.

ПОДЪЕМЫ

Украина. Тут и объяснять нечего. Война расставила все на свои места.

Соединенные Штаты Америки. ​Непревзойденная мощнейшая военная мировая сила, которая показала, что все еще способна решительно влиять на события, происходящие вдали от Вашингтона.

Восточная Европа. Особенно страны Балтии и Польша. В абсолютном выражении это по-прежнему малые страны, которым тяжело влиять на масштабные тренды, но в относительных величинах мы поднялись, потому что мы были правы и остались правы.

Европейский союз. ​Когда дело доходит до безопасности и войны, то Европа играет слабыми картами, но в контексте войны в Украине она все же сумела доказать способность к сотрудничеству и реагированию.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 15 сентября 2022 года. Рядом с ней президент Украины Владимир Зеленский и посол Европейского союза в Украине Матти Маазикас. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP

Запад. Должен был быть слабым, полным слюнтяев, бородатых женщин и мужчин в платьях, одним словом, вырождающимся и загнивающим. А на самом деле оказалось, что он сильный. Самый сильный. По-прежнему удерживает технологическое, экономическое и культурное лидерство, обладает самой большой жесткой и мягкой силой.

ПАДЕНИЯ

Россия. Тут и объяснять нечего. Некоторых ввели в заблуждение несколько возведенных в Москве небоскребов, голый торс Путина и приведенная в порядок набережная в Сочи. Цивилизация, восставшая как птица Феникс из пепла. А оказалось, что не восстала. Вместо этого падает и падает.

Китай. Провал политики «нулевой терпимости к ковиду» и признание собственного поражения в этой области. И, конечно, то, что сделали стратегическую ставку на лузера (Россию). Проигравшие не нравятся никому, как и те, кто фанатеет от проигравших.

Охранники в защитных костюмах после отмены ограничительных мер по борьбе с коронавирусом 9 декабря 2022 года в Пекине. Фото: NOEL CELIS/AFP

Европейские страны. ​В первую очередь Германия и Франция, но также Великобритания и многие другие. И потому, что они ошиблись, и потому, что даже если что-то важное и происходит прямо здесь, в Европе, у (крупных) европейских стран на самом деле нет никаких рычагов влияния на события.

Идея европейской военной независимости. No comment.