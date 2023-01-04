Фото ⟩ Пятикроновый вид: в Нарве для посещения открыта новая смотровая площадка

По словам мэра Катри Райк, смотровая площадка «пятикроновый вид» в Нарве – это новое место, откуда открывается прекрасный вид на оба приграничных города. «Свое название она получила благодаря эстонской пятикроновой купюре. На лицевой стороне банкноты изображен портрет Пауля Кереса, известного эстонского шахматиста, международного гроссмейстера и известного теоретика шахмат, родившегося в Нарве. С обратной стороны – вид на Нарвский замок Германа, реку Нарву и Ивангородскую крепость. Изображение гравюры с банкноты можно увидеть на бетонной стене на смотровой площадке и сравнить его с сегодняшним видом крепостного ансамбля Нарвы и Ивангорода», – сказала Катри Райк.

Смотровая площадка «пятикроновый вид». Фото: Горуправа Нарвы

В период 2021–2022 годов были выполнены следующие строительные работы: продолжение набережной реки в зоне отдыха Йоаорг от ул. Линнусе, на полуострове и далее до футбольного поля, в том числе укрепление берега реки, реконструкция мостов, установка энергосберегающего освещения и строительство смотровой площадки «пятикроновый вид». Строительными работами занималась компания RTS Infraehitus OÜ. Авторами проекта развития зоны отдыха Йоаорг являются фирма Arhitektuuribõroo JVR OÜ (конкурсная работа Suur Jalutuskäik), автор проекта смотровой площадки «пятикроновый вид» – Kuubis OÜ. Надзор собственника за строительными работами осуществляла фирма Lindvill OÜ.

Смотровая площадка «пятикроновый вид». Фото: Горуправа Нарвы

Строительство велосипедно-пешеходной дорожки с энергосберегающим освещением от футбольного поля до улицы Раудсилла, соединяющей верхний и нижний уровни прогулочной зоны Йоаорг, продолжается. Срок завершения работ – осень 2023 года.

Строительство осуществляется в рамках проекта «Речные променады-3». Основная цель проекта «Речные променады III» - это комплексное развитие и благоустройство променадов с целью превращения приграничной территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса.

Смотровая площадка «пятикроновый вид». Фото: Горуправа Нарвы

Проект реализуется в рамках Европейского инструмента соседства и софинансируется Европейским союзом. Самофинансирование Нарвы в данном проекте составляет десять процентов. Проект реализуется с июля 2019 по июнь 2023 г.