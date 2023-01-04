Цены на нефть продолжают падать

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures днем в среду подешевели на $1,91 (2,33%) – до $80,19 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $1,76 (2,29%) – до $75,17 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 4,4%, WTI – на 4,2%.

Инвесторы продолжают следить за перспективами спроса на нефть в мире со все возрастающим пессимизмом. В частности, участников рынка тревожат прогнозы рецессии в США и ситуация с коронавирусом в Китае, где сохраняется высокая заболеваемость после снятия основной части карантинных ограничений.

«Вероятно, экономическая активность и спрос на нефть в крупнейшем мировом импортере продолжат ослабляться по мере того, как страна учится жить с COVID-19, – отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. – При этом экономические трудности испытывает не только Китай».