Обидно: Кайя Канепи также вылетела с турнира в Аделаиде

Канепи не смогла никуда пройти уже на старте, потому что первые два гейма завершила, не набрав ни одного очка. Первые очки она заработала только в третьем гейме.

Второй сет начался двумя проигранными геймами, но затем Канепи хотя бы сумела сохранить свою подачу. При счете 4:5 она также дошла до первого брейк-пойнта на подаче Вондроушовой, но проиграла его, а в итоге и партию. Канепи постепенно вошла в игру, но, к сожалению, она слишком рано завершилась.