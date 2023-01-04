«Не надо быть идиотами» – бывший вратарь высказался по поводу скандала с Карпиным

«Какой ужас! Я сейчас могу только посмеяться и сказать следующее эстонцам, нашим младшим братьям в кавычках. Друзья, ну не надо же быть идиотами! Уважаемые политики, вы проявляете настоящее хамство. Оглянитесь вокруг. Развитые страны Европы, такие как Италия и Монако, и то у себя с удовольствием и без всяких угрызений совести держат россиян. Хорошо относятся и к Миранчуку, и к Головину. А в Америке в одной из лучших хоккейных команд выступает наш игрок, и его там почитают как бога! Эстонцы, что вы творите? Откуда у вас появляется столько чванства, что вы как мошки поднимаете лапки перед великой страной Россией, и, скрипя голосом, высказываете претензии нашему государству? Да заткнитесь вы! Не кидайте все в одну мусорную яму! Придет время, когда они поймут, что допустили огромную ошибку. Советую успокоиться», - сказал в интервью «Матч ТВ» бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.