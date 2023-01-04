Скандал с фотографией, на которой были запечатлены бывшие и нынешние игроки сборной Эстонии по футболу в компании главного тренера российской футбольной сборной Валерия Карпина, набирает обороты. Мимо горячей темы не прошли и россияне. Так, бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оскорбительно высказался в отношении Эстонии.
«Не надо быть идиотами» – бывший вратарь высказался по поводу скандала с Карпиным
«Какой ужас! Я сейчас могу только посмеяться и сказать следующее эстонцам, нашим младшим братьям в кавычках. Друзья, ну не надо же быть идиотами! Уважаемые политики, вы проявляете настоящее хамство. Оглянитесь вокруг. Развитые страны Европы, такие как Италия и Монако, и то у себя с удовольствием и без всяких угрызений совести держат россиян. Хорошо относятся и к Миранчуку, и к Головину. А в Америке в одной из лучших хоккейных команд выступает наш игрок, и его там почитают как бога! Эстонцы, что вы творите? Откуда у вас появляется столько чванства, что вы как мошки поднимаете лапки перед великой страной Россией, и, скрипя голосом, высказываете претензии нашему государству? Да заткнитесь вы! Не кидайте все в одну мусорную яму! Придет время, когда они поймут, что допустили огромную ошибку. Советую успокоиться», - сказал в интервью «Матч ТВ» бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.
Он также добавил, что Карпин родился и вырос в Эстонии, что у него там много друзей и, приехав туда, он, наоборот, показал, что он порядочный человек и уважает свои корни, уважает своих соседей, уважает людей, с которыми жил.
«Приехал к вам с чистым сердцем, а вы, не имея ничего в голове, настраиваете против него несчастных футболистов, которые защищают вашу капиталистическую мусорную честь!» - добавил Кавазашвили.
Карпин является уроженцем эстонской Нарвы и возглавляет сборную России с июля 2021 года.