На таллиннских автобусных маршрутах появятся новые остановки

Также с 9 января будет скорректировано расписание маршрута номер 28, курсирующего между Вяйке-Ыйсмяэ и Веэренни, чтобы улучшить соблюдение графика. Поэтому отправления будут совершаться чуть раньше.

Автобусы курсирующей между торговым центром «Виру» и Вана-Пяэскюла экспресс-линии №14 в обоих направлениях будут делать остановку «Винеэри» на Пярнуском шоссе. В сторону центра остановка будет совершаться на остановке трамваев и автобусов «Винеэри» рядом со зданием по адресу Пярнуское шоссе, 69. В направлении Вана-Пяэскюла остановка будет совершаться напротив здания по адресу Пярнуское шоссе, 82.

На экспресс-линии номер 46, которая соединяет Вяйке-Ыйсмяэ и Сели через центр города, в обоих направлениях движения появится остановка «Хумала» на Палдиском шоссе. В направлении Ласнамяэ автобусы будут делать остановку рядом с Гимназией Мустйыэ, а в направлении Вяйке-Ыйсмяэ – рядом с поликлиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

На маршруте №59 между Балтийским вокзалом и Пальяссааре появится остановка «Пикакари» во встречном направлении