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На таллиннских автобусных маршрутах появятся новые остановки

rus.postimees.ee
На таллиннских автобусных маршрутах появятся новые остановки
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Автобусная остановка «Виру» в Таллинне. Фото иллюстративное.
Автобусная остановка «Виру» в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Начиная с понедельника, 9 января, автобусы экспресс-линии номер 14 будут останавливаться на остановке «Винеэри», на экспресс-маршруте номер 46 появится остановка «Хумала», а на линии номер 59 остановка «Пикакари» будет совершаться также на противоположном направлении.

Также с 9 января будет скорректировано расписание маршрута номер 28, курсирующего между Вяйке-Ыйсмяэ и Веэренни, чтобы улучшить соблюдение графика. Поэтому отправления будут совершаться чуть раньше.

Автобусы курсирующей между торговым центром «Виру» и Вана-Пяэскюла экспресс-линии №14 в обоих направлениях будут делать остановку «Винеэри» на Пярнуском шоссе. В сторону центра остановка будет совершаться на остановке трамваев и автобусов «Винеэри» рядом со зданием по адресу Пярнуское шоссе, 69. В направлении Вана-Пяэскюла остановка будет совершаться напротив здания по адресу Пярнуское шоссе, 82.

На экспресс-линии номер 46, которая соединяет Вяйке-Ыйсмяэ и Сели через центр города, в обоих направлениях движения появится остановка «Хумала» на Палдиском шоссе. В направлении Ласнамяэ автобусы будут делать остановку рядом с Гимназией Мустйыэ, а в направлении Вяйке-Ыйсмяэ – рядом с поликлиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

На маршруте №59 между Балтийским вокзалом и Пальяссааре появится остановка «Пикакари» во встречном направлении

Расписание транспорта, карта маршрутов и услуга планирования маршрутов доступны на сайте https://transport.tallinn.ee

 
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