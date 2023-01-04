Эксперт: Латвия живет в инфопространстве, где доминирует русский язык

Он отметил, что в Латвии доступны 252 СМИ, из них 127 на русском языке и только 42 - на латышском.

«Мы сейчас живем в информационном пространстве, где абсолютно доминирует русский язык, и это после того, как 121 связанное с Россией СМИ было исключено из латвийского информационного пространства. Год назад это абсолютное доминирование русского языка было еще больше. Аргументы о том, что русскоязычных чего-то лишают, не соответствуют действительности, потому что на русском языке люди могут смотреть очень и очень большую часть контента, а на латышском - очень небольшую его часть», - сказал Аболиньш.

Он отметил, что в законах об электронных и общественных СМИ говорится об обеспечении контента на языках нацменьшинств и иностранных языках, но не говорится о том, что контент должен обеспечиваться именно на русском языке, хотя он приоритизируется и в государственных, и в коммерческих СМИ.

Как подчеркнул председатель НСЭСМИ, если Латвия хочет сильное информационное пространство, необходимо усиливать контент на латышском языке, так как доля контента на русском языке огромна.

«Мы можем только добавить больше контента на латышском языке, чтобы немного приблизить его к объему контента на русском языке. Поэтому поддерживать дополнительный контент на русском языке, чтобы еще больше увеличить доминирование русского языка в латвийском информационном пространстве, абсолютно неправильно, и Латвии не следует этого делать», - сказал Аболиньш.