В Эстонии изменился размер пособия по безработице

Для всех клиентов, которым уже назначено пособие по безработице, с 1 января автоматически изменилась ставка дневного пособия, и для получения более высокого пособия человеку не нужно подавать заявление, заверили в Кассе по безработице.

Люди, зарегистрированные в качестве безработных, имеют право выполнять временную работу в дополнение к поиску работы, не отказываясь от своего статуса безработного. По данным Кассы по безработице, это позволяет соискателям быть профессионально активными до момента нахождения новой основной работы. Разрешенный максимум заработной платы за кратковременную занятость (tööampsud) в 2023 году может составить до 290 евро в месяц, не уменьшая сумму пособия по страхованию от безработицы или пособия по безработице.

Изменилось и пособие на участие в уровневом обучении. Как работающие, так и лица, ищущие работу, теперь могут получать для обучения в сферах, востребованных на рынке труда, пособие в размере 327,05 евро в месяц.

В этом году также вступила в силу новая максимальная ставка пособия по страхованию от безработицы, которая в первые сто дней составляет 78,55 евро за календарный день, или 2435,05 евро за 31 календарный день, а со 101-го дня - 52,37 евро за календарный день, или 1623,47 евро за 31 календарный день.