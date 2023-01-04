Eesti Energia: теплая погода позволила запастись газом

Это также нейтрализует риск надежности работы соединяющего Финляндию и Эстонию газопровода Balticconnector, потому что у финнов теперь есть запасы СПГ, и если снабжения Финляндии из Балтии не будет, то страны Балтии справятся и с СПГ из Клайпеды.

«Эта новость не приведет к снижению цен на газ, поскольку СПГ надо закупать на мировом рынке по ценам мирового рынка. Однако открытие очередного причала СПГ в Европе – это еще один шаг в долгом процессе, который в итоге освободит Европу от зависимости от российского газа, после чего цены на газ также снизятся», - подчеркнул Миллер.

Хотя первые зимние месяцы прошли легче, чем опасались во всей Европе, ситуация еще далека от восстановления до довоенного уровня, страны и энергетические компании прилагают усилия, чтобы как можно безболезненнее пережить самые холодные месяцы январь и февраль.