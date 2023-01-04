Теплая и ветреная погода, а также снижение потребления в праздники позволили как Эстонии, так и Европе в целом наслаждаться ценами на электроэнергию. Местами они были даже с отрицательными значениями. Удалось также пополнить запасы газа вместо их использования. Об этом в переданном BNS обзоре энергетического рынка сообщил стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер.
Eesti Energia: теплая погода позволила запастись газом
Как передал концерн Eesti Energia, на прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Эстонии составляла 64,6 €/МВтч (-114,1 €/МВтч по сравнению с предыдущей неделей). Самая дешевая электроэнергия была в 4 часа последней ночи прошедшего года по цене -0,04 €/МВтч, а самая дорогая – в 17 часов вечера в среду, 28 декабря, когда цена достигла 231,99 €/МВтч.
Средняя цена газа за неделю составила 81,7 €/МВтч (-15,6 €/МВтч по сравнению с предыдущей неделей), а с Рождества в газохранилища Евросоюза было добавлено немного больше газа, чем использовано. В результате средняя заполняемость газохранилищ вновь возросла до уровня немногим более 83%.
«В контексте всей Европы средний показатель в 83 процента на целых 30 процентных пунктов выше, чем обычно. Евросоюз ранее заявлял, что если к концу отопительного сезона газохранилища будут заполнены на 50 процентов, то можно с оптимизмом смотреть на следующую зиму, которую до сих пор считали более сложной, чем нынешняя», - отметил Олави Миллер.
По его словам, важнейшее событие в регионе Финского залива произошло в минувшую среду, когда в порт Инкоо прибыл плавучий СПГ-терминал Exemplar вместимостью 68 000 тонн сжиженного природного газа, после чего началась подготовка к началу поставок. Буквально за неделю до этого оператор финской газовой сети сообщил, что начатые в августе строительные работы для приема судна завершены. Судно, связанное десятилетним договором, будет снабжать газом Финляндию и страны Балтии.
«С точки зрения надежности поставок это отличная новость, потому что больше нет оснований опасаться, что при высоком потреблении в странах Балтии или Финляндии газ может закончиться», - пояснил Миллер.
Это также нейтрализует риск надежности работы соединяющего Финляндию и Эстонию газопровода Balticconnector, потому что у финнов теперь есть запасы СПГ, и если снабжения Финляндии из Балтии не будет, то страны Балтии справятся и с СПГ из Клайпеды.
«Эта новость не приведет к снижению цен на газ, поскольку СПГ надо закупать на мировом рынке по ценам мирового рынка. Однако открытие очередного причала СПГ в Европе – это еще один шаг в долгом процессе, который в итоге освободит Европу от зависимости от российского газа, после чего цены на газ также снизятся», - подчеркнул Миллер.
Хотя первые зимние месяцы прошли легче, чем опасались во всей Европе, ситуация еще далека от восстановления до довоенного уровня, страны и энергетические компании прилагают усилия, чтобы как можно безболезненнее пережить самые холодные месяцы январь и февраль.
«Праздничный период вместе с температурой почти на восемь градусов выше нормы дал производителям электроэнергии возможность провести работы по обслуживанию или остановить производство для экономии топлива. Например, французский энергетический гигант EDF объявил, что он временно остановил работу семи ядерных реакторов с целью экономии топлива в ожидании предстоящих более холодных недель. Всего с рынка было выведено 6,3 гигаватта мощности, но, несмотря на это, среднесуточные цены остались на уровне в десятки раз ниже, чем неделей ранее. В то же время в Европе снизился риск контролируемых отключений электроэнергии. Во Франции, которая, вероятно, больше всего была этим обеспокоена, он не считается вероятным до второй половины января», - сообщил Олави Миллер.
По словам Миллера, цена на природный газ, которая иногда опускалась ниже 80 евро за мегаватт-час, в последний раз была на этом уровне до вторжения России в Украину в феврале прошлого года, что само по себе является значительным достижением, хотя самые холодные зимние месяцы еще впереди. «Несмотря на короткое похолодание в середине декабря, этой зимой погода была благосклонна к Европе, позволив избежать энергетического кризиса. В последний день ушедшего года температура в Германии местами поднималась до 16-17 градусов по Цельсию, что, по данным Maxar Technologies, более чем на 10 градусов превышает средний показатель за 30 лет», - указал стратег.
На Олкилуото-3, самой мощной атомной электростанции Финляндии, после праздников возобновились испытания с переменной мощностью, на станции были частично заменены турбины питательной воды, которые дали трещину после резких изменений нагрузки во время первых испытаний.
«В первую неделю нового года станция должна добавить к производству Северных стран в общей сложности 422,4 гигаватт-часа. Затем на протяжении четырех недель будет инспекционный перерыв, в течение которого оборудование не будет производить энергию. Однако с февраля испытания должны продолжиться уже при практически полной мощности, и в этом случае также будут увеличены поставки электроэнергии на рынок, что приведет к снижению цен. Начало регулярного производства электроэнергии запланировано на 8 марта», - сказал Миллер.
Средняя за неделю цена на CO2 составила 88,8 €/т, по сравнению с предыдущей неделей цена осталась на прежнем уровне. На прошлой неделе мощность нарвских электростанций Eesti Energia на рынке составила до 325 МВт. Электростанция Аувере вернулась на рынок раньше, чем планировалось, начав работу уже 31 декабря.