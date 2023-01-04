Коммерческая недвижимость — понятие обширнейшее. Это и гаражи, и сараи, и будки для торговли шаурмой, и бывшие некогда популярными заведения в центре Таллинна, и огромные магазины, и таинственные гостиницы, и ночные клубы. К этой же категории относят полуразрушенные мызы и производственные помещения. Маклеры говорят, что на каждый объект найдется покупатель, была бы цена правильная.
Не хотите ли купить? На продажу выставлены загадочный тир, ракетный склад и солдатская баня
«Ваш дом» решил полюбопытствовать, что интересного и необычного продается сейчас в Эстонии. И начнем с самых странных объектов, какие только можно найти на портале недвижимости KV.EE.
Этот уютно поросший травкой подвал – не погреб какой-то заброшенной мызы, а бывший склад советской ракетной базы. По крайней мере, так утверждает занимающийся продажей бывшего военного объекта маклер.
Главное помещение подземного склада – большой зал с арочным потолком и еще несколько помещений. Цена предложения – 34 900 евро. Вроде бы для площади 513,7 м2 недорого, но как ее использовать?
В объявлении указано, что внутри помещения в течение всего года одинаковая температура – около 8-10 градусов. Поэтому это строение уже много лет используется как хранилище для картофеля. Имеется электричество, но проводку необходимо обновить, а также есть старые вентиляционные устройства, которые также необходимо привести в рабочее состояние.
В таком погребе можно, конечно, хранить много картофеля, земельный участок 6024 м2 граничит с государственной землей площадью 342,9 га. Солидное соседство.
Этот объект, расположенный рядом в Эстонским национальным музеем продает Riigi Kinnisvara AS, а это значит, что подземное строение площадью 219,8 м² на участке земли площадью 1056 м2 принадлежит Эстонской республике. Когда-то здесь находился тир, правда, объявление умалчивает, было ли это военное стрельбище или аттракцион для желающих потренироваться в стрельбе по мишеням.
В помещении есть центральная вода, канализация, электричество. Согласно общей планировке города Тарту 40% земельного участка, на котором расположен бывший тир, может быть пущено под застройку жилого назначения. При этом жилой дом может быть построен как отдельно от подвала, так и надстроен сверху. При проектировании следует учесть архитектурные условия окружающей недвижимость территории, так написано в объявлении. Много за подвал государство не хочет – всего-то 134 100 евро.
Эти живописные развалины находятся в паре сотни метров от озера Клоога. Ценность имеют, конечно, не они, а приличный кусок земли – 3436 м2. Поэтому цену квадратного метра нужно рассчитывать именно исходя из площади участка, а про площадь строения – целых 487 м2 – можно и забыть.
Здание полностью амортизировано, а земля имеет коммерческо-производственное назначение. Поэтому дачу здесь не построишь, что явно уменьшает количество заинтересованных покупателей.
Продолжение следует: про нечто странное в чистом поле и судьбы водонапорных башен.