Не хотите ли купить? На продажу выставлены загадочный тир, ракетный склад и солдатская баня

«Ваш дом» решил полюбопытствовать, что интересного и необычного продается сейчас в Эстонии. И начнем с самых странных объектов, какие только можно найти на портале недвижимости KV.EE.

Фото: KV.EE

Этот уютно поросший травкой подвал – не погреб какой-то заброшенной мызы, а бывший склад советской ракетной базы. По крайней мере, так утверждает занимающийся продажей бывшего военного объекта маклер.

Фото: KV.EE

Главное помещение подземного склада – большой зал с арочным потолком и еще несколько помещений. Цена предложения – 34 900 евро. Вроде бы для площади 513,7 м2 недорого, но как ее использовать?

Фото: KV.EE

В объявлении указано, что внутри помещения в течение всего года одинаковая температура – около 8-10 градусов. Поэтому это строение уже много лет используется как хранилище для картофеля. Имеется электричество, но проводку необходимо обновить, а также есть старые вентиляционные устройства, которые также необходимо привести в рабочее состояние.

В таком погребе можно, конечно, хранить много картофеля, земельный участок 6024 м2 граничит с государственной землей площадью 342,9 га. Солидное соседство.

Фото: KV.EE