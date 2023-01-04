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Скончался создатель современного Кайтселийта Яак Мосин

rus.postimees.ee
Скончался создатель современного Кайтселийта Яак Мосин
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Траурная свеча. Фото иллюстративное.
Траурная свеча. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

Вчера, в День памяти бойцов Освободительной войны, умер эстонский солдат, возродитель Кайтселийта и бывший командир Jäägerkompanii Яак Мосин (19.03.1940 - 03.01.2023).

Клуб друзей Эстонского легиона подтвердил Postimees, что их почетный член Яак Мосин скончался вчера вечером. Насколько известно Postimees, он умер в результате тяжелой болезни.

В 1990-х годах Яак Мосин был одним из инициаторов формирования антиоккупационных подпольных отрядов и возрождения Кайтселийта. Мосин был начальником информационной службы Сил обороны (позднее служба была преобразована во 2-е управление Генерального штаба Сил обороны) и начальником отдела пропаганды.

Мосин был одним из реформаторов Куперьяновского батальона и старшим офицером эстонских добровольцев в Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii.

Правительство Эстонской Республики в изгнании присвоило Мосину воинские звания лейтенанта, капитана и майора эстонской армии.

В 1995 году Таллиннский городской суд приговорил Мосина к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Суд признал Мосина виновным за воинское неповиновение и приговорил к тюремному заключению в рамках, так называемого, кризиса Pullapää летом 1993 года.

На момент кризиса, который привел к вооруженному столкновению между полицией и Jäägerkompanii, Мосин официально являлся заместителем командира Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii (LVJ) в тылу. В то время LVJ отказывалась подчиняться армейскому командованию и правительству и не желала сдавать оружие.

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