Скончался создатель современного Кайтселийта Яак Мосин

Клуб друзей Эстонского легиона подтвердил Postimees, что их почетный член Яак Мосин скончался вчера вечером. Насколько известно Postimees, он умер в результате тяжелой болезни.

В 1990-х годах Яак Мосин был одним из инициаторов формирования антиоккупационных подпольных отрядов и возрождения Кайтселийта. Мосин был начальником информационной службы Сил обороны (позднее служба была преобразована во 2-е управление Генерального штаба Сил обороны) и начальником отдела пропаганды.

Мосин был одним из реформаторов Куперьяновского батальона и старшим офицером эстонских добровольцев в Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii.

Правительство Эстонской Республики в изгнании присвоило Мосину воинские звания лейтенанта, капитана и майора эстонской армии.

В 1995 году Таллиннский городской суд приговорил Мосина к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Суд признал Мосина виновным за воинское неповиновение и приговорил к тюремному заключению в рамках, так называемого, кризиса Pullapää летом 1993 года.