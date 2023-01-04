Эстонские футболисты об ужине с главным тренером сборной России: приносим извинения всем, чьи чувства были задеты

Эстонский футбольный союз обнародовал совместное заявление Андреса Опера, Константина Васильева и Сергея Зенёва насчет совместного ужина с Валерием Карпиным – главным тренером сборной России по футболу.

«Нам жаль из-за сложившейся ситуации, и мы приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией фотографии в социальных сетях. Наш разговор касался только футбола, мы не говорили о политике или войне, - говорится в совместном заявлении эстонских футболистов. - Наша позиция в отношении войны всегда оставалась неизменной - ей нет оправдания. Мы всегда выступали за Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь».

Напомним, что после публикации фотографии группа эстонских футбольных болельщиков осудила встречу игроков эстонской сборной с главным тренером сборной РФ.

«Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», - говорится в пресс-релизе MTÜ Jalgpallihaigla.

Карпин, главный тренер сборной России, привлек внимание своими заявлениями о политике. В интервью, данном в 2014 году, он сказал, что «родился не в Эстонии, а в Советском Союзе, что он советский человек и испытывает ностальгию по бывшей империи».