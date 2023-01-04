Завод по производству соков Ларго накопил огромные налоговые задолженности.
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Электричество отключили, охранников распустили: эстонская компания по производству сока погрязла в долгах
Электричество отключили, охранников распустили: эстонская компания по производству сока погрязла в долгах
У предприятия AS Largo огромные налоговые задолженности перед государством. По данным Налогово-таможенного департамента, долг увеличился почти до 93 000 евро, в то же время, оборот уменьшился, а убытки увеличились.