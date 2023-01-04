Электричество отключили, охранников распустили: эстонская компания по производству сока погрязла в долгах

У предприятия AS Largo огромные налоговые задолженности перед государством. По данным Налогово-таможенного департамента, долг увеличился почти до 93 000 евро, в то же время, оборот уменьшился, а убытки увеличились.

Доходы Largo особенно сильно упали в начале коронакризиса. Ранее выручка от продаж компании могла превышать 1 миллион евро, но в последние годы она снизилась. По данным Коммерческого регистра, компания оставалась убыточной как в 2020, так и в 2021 году. В 2021 году она понесла убытки в размере почти 730 000 евро при выручке от продаж в размере 421 000 евро. Согласно данным, представленным в налоговую инспекцию в третьем квартале 2022 года, в компании работало 14 сотрудников, но, по подсчетам налоговой инспекции, средняя заработная плата составляла менее 100 евро. Касса по безработице не получала никакой информации, связанной с компанией.