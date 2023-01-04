Войной управляет искусственный интеллект?

19 декабря газета The Washington Post опубликовала мнение корреспондента, которое наделало много шума. Его автор, Дэвид Игнатиус, рассказал о «магической технологии войны», которая сегодня помогает Украине успешно громить огромную армию РФ. Особую пикантность истории придает название технологической компании. Палантиры в сказочном мире писателя Джона Толкина - это всевидящие камни, с помощью которых можно видеть то, что происходит далеко, или то, что происходило в прошлом.

Дэвид Игнатиус побывал в Украине и описал свои наблюдения. По его данным, украинские вооруженные силы сотрудничают с американской технологической компанией Palantir, чья основанная на искусственном интеллекте технология до сих пор была доступна только спецслужбам США. Это сотрудничество может стать революцией в военном деле, ведь программное обеспечение позволяет использовать вездесущие датчики, которые окружают каждое потенциальное поле боя, и анализировать данные с них.