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Войной управляет искусственный интеллект?

Украина обладает уникальной технологией планирования боя
Анастасия Тидо
, журналист
Войной управляет искусственный интеллект?
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Фото: LIBKOS/AP

Украинские вооруженные силы сотрудничают с американской компанией Palantir, чья технология, основанная на искусственном интеллекте, до сих пор была доступна только спецслужбам США, в первую очередь, ЦРУ. Сейчас она применяется в реальных боевых условиях. В киевском офисе Palantir согласились показать, как используются технологии компании на линии огня.

19 декабря газета The Washington Post опубликовала мнение корреспондента, которое наделало много шума. Его автор, Дэвид Игнатиус, рассказал о «магической технологии войны», которая сегодня помогает Украине успешно громить огромную армию РФ. Особую пикантность истории придает название технологической компании. Палантиры в сказочном мире писателя Джона Толкина - это всевидящие камни, с помощью которых можно видеть то, что происходит далеко, или то, что происходило в прошлом. 

Дэвид Игнатиус побывал в Украине и описал свои наблюдения. По его данным, украинские вооруженные силы сотрудничают с американской технологической компанией Palantir, чья основанная на искусственном интеллекте технология до сих пор была доступна только спецслужбам США. Это сотрудничество может стать революцией в военном деле, ведь программное обеспечение позволяет использовать вездесущие датчики, которые окружают каждое потенциальное поле боя, и анализировать данные с них. 

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