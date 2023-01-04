Украинские вооруженные силы сотрудничают с американской компанией Palantir, чья технология, основанная на искусственном интеллекте, до сих пор была доступна только спецслужбам США, в первую очередь, ЦРУ. Сейчас она применяется в реальных боевых условиях. В киевском офисе Palantir согласились показать, как используются технологии компании на линии огня.
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Войной управляет искусственный интеллект?
19 декабря газета The Washington Post опубликовала мнение корреспондента, которое наделало много шума. Его автор, Дэвид Игнатиус, рассказал о «магической технологии войны», которая сегодня помогает Украине успешно громить огромную армию РФ. Особую пикантность истории придает название технологической компании. Палантиры в сказочном мире писателя Джона Толкина - это всевидящие камни, с помощью которых можно видеть то, что происходит далеко, или то, что происходило в прошлом.
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