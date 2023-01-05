БОРИС ТУХ ⟩ Когда погребают эпоху…

Пеле, запомнившийся не только феноменальной техникой обращения с мячом и точным ударом, но и колоссальным душевным благородством, не таким уж частным в мире спортивных звезд, ушел после чемпионата мира, который странным местом своего проведения был обязан недостойной закулисной торговле: «аргументы», которые чемоданами возили катарские шейхи, оказались достаточно весомыми, чтобы ФИФА согласилась провести турнир в стране, не имеющей никакого веса в мировом футболе – и сдвинуть сроки проведения. Тот чистый и немного наивный футбол, который был в молодости Пеле, ушел в прошлое. Правда, c Fair Play и в годы расцвета его карьеры дела обстояли плохо; Пеле участвовал в четырех чемпионатах мира – и в двух из них (1962 и 1966) соперники старались «нейтрализовать» короля футбола нещадными ударами по его ногам; в 1962-м Пеле выбыл из строя во втором матче, в 1966-м болгарские защитники в первой же игре нанесли ему травму, заставившую пропустить матч с Венгрией, а португальские костоломы с первых минут они развернули настоящую охоту за единственным, кого они опасались в составе противника - Пеле. Первый удар по ногам он получил, едва только притронулся к мячу. Но тогда хоть не было странных матчей, когда сильнейшие проигрывали явно уступавшим в классе соперникам: либо выбирали, с кем играть в прей-офф, либо устраняли таким образом конкурента из своей же группы (вдруг вновь придется с ним встретиться?). И хотя финал Аргентина – Франция был великолепным и драматичным, он вряд ли сильно повлиял на общее впечатление от странного турнира.