Денег не видать: правительство Германии отвергло требование Польши о репарациях

В ноте указывается, что «федеральное правительство по-прежнему считает вопрос о репарациях и конфискациях времен войны окончательно урегулированным, и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по данному вопросу». В начале октября национал-консервативное правительство Польши в дипломатической ноте потребовала от Германии компенсации в размере 1,3 трлн евро за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны и нацистской оккупации.