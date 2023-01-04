Готов проект железнодорожного переезда в Тонди: город ищет строителя

В ходе реконструкции будет значительно усовершенствован существующий железнодорожный переезд на улице Тонди: строительство виадука, по которому будут двигаться поезда, сделает движение легковых автомобилей и пешеходов более безопасным.

Будет обновлен участок улицы Котка от улицы Тонди до улицы Тедре. Кроме того, будут спроектированы и обновлены подземные коммуникации, установлено уличное освещение на основе светодиодной технологии и специальное освещение переходов, а также обновлены и построены новые инженерные сети.