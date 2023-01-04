ВЫБОРЫ 2023 ⟩ Представители политических партий формулируют главный вопрос выборов

В условиях пандемии Центристская партия в правительстве смогла смягчить непосредственное воздействие кризиса на уязвимые домохозяйства и бизнес с помощью временных, своевременных и адресных мер поддержки. Согласно последним подробным данным Департамента статистики, в 2020 году экономика Эстонии сократилась на 0,6 процента, а в 2021 году последовал восьмипроцентный рост. У нас был и есть другой подход. Не будем ждать, давайте действовать. Политические партии в основном согласны по вопросам безопасности. Разница именно в том, как мы видим решения социальных проблем и вызовов в экономике.

Мартин Хельме

Уже в ноябре совет EKRE обозначил основное направление деятельности нашей партии: для нас важно снижение цен на электроэнергию и другие товары, подавление инфляции и улучшение благосостояния людей и покупательной способности. Еще одной важной темой является укрепление национальной обороны, оно включает в себя как укрепление самостоятельной военной национальной обороны, улучшение защиты населения, так и значительно более сильное обеспечение внутренней безопасности. Приятно видеть, что все другие политические партии начали копировать позиции, о которых мы говорили последние десять лет! Третьей важной темой для нас является демографическая политика, которая включает в себя улучшение идентичности Эстонии, поощрение обратной миграции эстонцев, прекращение массовой иммиграции и репатриации людей, прибывших в Эстонию в последние годы, а также более эффективную интеграцию тех, кто здесь остается. Мы не можем согласиться с принципом Каи Каллас, что для помощи Украине Эстония должна быть превращена в славянское государство. Именно это и происходит сейчас, мы с каждым днем ​​все больше напоминаем Россию, Беларусь или Украину, как демографически, так и по культуре управления, и по тому, как полиция и следственные органы политизируются и используются против оппозиции. Именно всеобъемлющая политическая коррупция и злоупотребление властью со стороны Партии реформ и ее союзников требует от нас проведения реформы юстиции в Эстонии после выборов, которая устанавливает эффективный гражданский контроль над органами безопасности, устанавливает эффективный парламентский контроль над прокурорами и деполитизирует суды.