Выборы в Рийгикогу пройдут в Эстонии 5 марта 2023 года. Postimees спросил политиков, что, по их мнению, является главной темой выборов и как они планируют достичь поставленной цели?
ВЫБОРЫ 2023 ⟩ Представители политических партий формулируют главный вопрос выборов
Лаури Хуссар
Председатель партии «Ээсти 200»
Последние эстонские правительства в основном принимали решения, удобные для политиков и кажущиеся популярными в данный момент, но теперь мы страдаем от негативных последствий этого: самая высокая инфляция в Европе, бесконтрольные цены на энергоносители и постоянно растущая зависимость от субсидии, выплачиваемые государством за кредитные деньги. Прошлый год также сделал нашу ситуацию с госсударственной безопасностью исключительно сложной. Все это порождает необходимость постоянного решения кризисов. Это мешает нам увидеть, что нам нужны решения, которые могут быть не самыми простыми, дешевыми или приятными сразу, но которые обеспечат рост нашего благосостояния, устойчивое развитие и приятную среду обитания в долгосрочной перспективе.
Стоящие перед Эстонией задачи - обеспечение национальной безопасности, улучшение благосостояния людей, повышение конкурентоспособности экономики, создание прочной системы социальной защиты, защита демократии - масштабны и предъявляют высокие требования к политическим лидерам и руководству. Эти задачи можно решить только при наличии долгосрочного плана и решительных лидеров. «Ээсти 200» - политическая партия, у которой есть долгосрочный план сделать скачок в развитии Эстонии. Чтобы это произошло, нужно правительство, которое готово это сделать. В нынешнем политическом ландшафте только коалиция, состоящая из Партии реформ и «Ээсти 200», может смотреть в будущее.
Андре Ханимяги
Генеральный секретарь Центристской партии
Главные темы выборов - средства к существованию людей и состояние экономики. К сожалению, мы не на пороге больших перемен, а уже внутри них. Рост цен в продуктовых магазинах, но, конечно же, и цен на топливо, энергию и прочее, не остался незамеченным. Мы побили инфляционные рекорды, но при всем этом государство медленно реагировало. Двигатели экономики - крупные и средние компании - остались наедине с высокими ценами на энергоносители. Конечно, все это аукнется ценами, снижением конкурентоспособности, очередями в кассе по безработице. Самый большой вопрос заключается в том, стоит ли предпочесть решение, которое использовалось во время предыдущей рецессии, или мы все-таки чему-то научились. Во время большого кризиса 2009 года государственные расходы были резко сокращены и удалось добиться несколько лучшего баланса бюджета, но экономика и занятость оказались в значительно более глубоком упадке.
В условиях пандемии Центристская партия в правительстве смогла смягчить непосредственное воздействие кризиса на уязвимые домохозяйства и бизнес с помощью временных, своевременных и адресных мер поддержки. Согласно последним подробным данным Департамента статистики, в 2020 году экономика Эстонии сократилась на 0,6 процента, а в 2021 году последовал восьмипроцентный рост. У нас был и есть другой подход. Не будем ждать, давайте действовать. Политические партии в основном согласны по вопросам безопасности. Разница именно в том, как мы видим решения социальных проблем и вызовов в экономике.
Мартин Хельме
Председатель EKRE
Уже в ноябре совет EKRE обозначил основное направление деятельности нашей партии: для нас важно снижение цен на электроэнергию и другие товары, подавление инфляции и улучшение благосостояния людей и покупательной способности. Еще одной важной темой является укрепление национальной обороны, оно включает в себя как укрепление самостоятельной военной национальной обороны, улучшение защиты населения, так и значительно более сильное обеспечение внутренней безопасности. Приятно видеть, что все другие политические партии начали копировать позиции, о которых мы говорили последние десять лет! Третьей важной темой для нас является демографическая политика, которая включает в себя улучшение идентичности Эстонии, поощрение обратной миграции эстонцев, прекращение массовой иммиграции и репатриации людей, прибывших в Эстонию в последние годы, а также более эффективную интеграцию тех, кто здесь остается. Мы не можем согласиться с принципом Каи Каллас, что для помощи Украине Эстония должна быть превращена в славянское государство. Именно это и происходит сейчас, мы с каждым днем все больше напоминаем Россию, Беларусь или Украину, как демографически, так и по культуре управления, и по тому, как полиция и следственные органы политизируются и используются против оппозиции. Именно всеобъемлющая политическая коррупция и злоупотребление властью со стороны Партии реформ и ее союзников требует от нас проведения реформы юстиции в Эстонии после выборов, которая устанавливает эффективный гражданский контроль над органами безопасности, устанавливает эффективный парламентский контроль над прокурорами и деполитизирует суды.
Как всего этого добиться? В течение ближайших двух месяцев необходимо максимально просто и доступно объяснить избирателям, почему их жизнь за последние годы ухудшилась, чем их свободам, безопасности и благополучию угрожает либеральный режим, и если они хотят, чтобы жизнь в Эстонии стала лучше, а не хуже, вы должны отдать свой голос на выборах единственной политической партии, которая хочет и способна осуществить коренное изменение курса.
Лаури Ляэнеметс
Председатель Социал-демократической партии
Главной темой выборов в Рийгикогу, безусловно, является влияние огромного роста цен и неопределенной экономики на наших людей и местные предприятия. Главный вопрос заключается в том, как не допустить развала компаний и обнищания семей, а вместо этого сохранить рабочие места и обеспечить рост заработной платы, что позволило бы их жилищным условиям снова догнать рост цен. В то же время важно, чтобы мы могли предложить всем равные возможности и чтобы наши решения не воспроизводили уже углубляющееся неравенство. Основой безопасности Эстонии являются люди, которые заботятся о стране и уважают ее. Безопасность - это целостное общество и средства к существованию людей, что неизбежно означает, что время тонкого государства закончилось. В сегодняшнем кластерном кризисе государство действительно должно быть рядом со своим народом и поддерживать как людей, так и компании на основе социал-демократических и солидарных принципов.
В обществе победителей и проигравших в конечном итоге проигрывают все, и именно поэтому образование, трудовая и региональная политика занимают центральное место в предвыборной программе Социал-демократической партии. С повышением цен нельзя бороться посевными субсидиями, ему можно противопоставить только повышение заработной платы, поэтому минимальную заработную плату следует повысить до 1200 евро, поддерживая тех работодателей, которые в этом нуждаются, в случае необходимости, за счет субсидий. В то же время пенсии также будут увеличиваться за счет повышения заработной платы. Кроме того, в трудные времена мы не должны жертвовать школой, ценной работой или домом, а кризис - хорошее время, чтобы обсудить, возможно, наша нынешняя налоговая система отжила свой век. Налоговая система не должна быть табуированной темой, но мы должны постоянно и критически задаваться вопросом, кому или какой цели она служит, какое общество она (вос)производит: либо общество с более солидарными и равными возможностями, всеобщее благополучие, либо вместо этого борьба за выживание и поляризация между победителями и проигравшими. Государство должно больше присутствовать для своих жителей, чтобы люди воспринимали уплату налогов не как несправедливое наказание, а как привилегию жить в стране, где о гражданах заботятся и оберегают от колыбели до могилы, и где государство гарантирует образование, качественное здравоохранение и базовую сеть поддержки для нуждающихся.
Хелир-Валдор Сеэдер
Председатель партии «Отечество»
Темы, которые больше всего ожидают от политических сил, возникают из самой жизни. Так все политические партии говорят до марта о средствах к существованию эстонского народа, стоимости энергии и инфляции, возможно, также о безопасности, но все партии соглашаются вкладывать в это деньги.
В любом случае «Отечество» предстанет перед выборами с четким видением того, как улучшить качество жизни эстонских семей: в центре нашего внимания находится реформа семейной налоговой системы, которая включает в себя освобождение от подоходного налога в размере 5000 евро на каждого подрастающего ребенка, восстановление совместного декларирования супругов и удвоение получаемой надбавки к пенсии за каждого воспитываемого ребенка. Кроме того, мы планируем увеличить надбавки на первого и второго ребенка, чтобы уравнять все детские пособия, но, наверное, мы найдем эту строчку во всех предвыборных программах. Приятно отметить, что другие политические партии, следуя примеру «Отечества», сосредоточились на благополучии эстонских семей, и поэтому я считаю, что вышеупомянутая налоговая реформа также могла бы получить поддержку со стороны потенциальных партнеров по коалиции.
Судя по всему, большое внимание уделяется и энергетической безопасности. В этот момент избирателю важно сохранять здравый смысл и не верить самым мимолетным обещаниям о возобновляемых источниках энергии. Шаги к более экологичному будущему должны быть предприняты с умом, и мы должны понимать, что, особенно в нынешней ситуации с безопасностью, мы не сможем отказаться от сланцевой энергии одним нажатием кнопки. Сила Эстонии в зеленой революции должна заключаться в инновациях.
Марко Каасик
Председатель Партии зеленых
В центре внимания эстонских зеленых находится климатический и экологический кризис, который в последние годы стал проблемой номер один в мировой политике. С невиданной остротой встали вопросы об устойчивом правлении лесами, о переработке отходов, переходе на реальные возобновляемые источники энергии, которыми в основном являются ветер и солнце, необходимые для стабилизации цены на электроэнергию.
Выборы в Рийгикогу определяют будущее направление Эстонии. Для нас как государства важно, чтобы Эстония выбрала разумный зеленый путь развития. Покажем миру, что страна, заботящаяся об окружающей среде, возможна!
Зеленая энергия, ориентация на научно обоснованные инновации и обеспечение социальной справедливости возможны только в том случае, если Рийгикогу и правительство не будут отставать.
Тот факт, что электричество не слишком дорогое, важен для каждого жителя Эстонии, и во время выборов нельзя не говорить о ценах на энергию. Сегодня электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, является самой дешевой в регионе Балтийского моря. Распределенное производство возобновляемой энергии также дает нам самую надежную гарантию безопасности в случае военного конфликта. Надежность снабжения обеспечивается гидроаккумулирующими установками на северном побережье и кабелем в Швецию, который также соединяет нас с ветряными электростанциями в Северном море. В ближайшем будущем ожидается новая возможность хранения и передачи энергии в виде электролиза водорода из воды.
Тынис Конс
Член правления Партии правых
Главный вопрос выборов – выход Эстонии из стагнации и переход нашей экономики к новому росту. Это особенно важно, поскольку тенденция последних лет заключается в перераспределении созданного до сих пор, и есть даже те политические силы, которые рекомендуют «устойчивое снижение» нашего уровня жизни. Партия правых является единственной политической партией, приоритетом которой является достижение нового экономического роста.
Достижение цели возможно следующим образом.
Во-первых, привлекательная бизнес-среда. Эстония должна иметь низкие налоги и простое и быстрое управление. Правые поддерживают снижение налогов на рабочую силу и сокращение задач и расходов государственного сектора. Эстонское государство уже давно не «худеет», а разрастающаяся бюрократия ухудшает конкурентоспособность нашей бизнес-среды.
Во-вторых, инвестиции в инновации. Чтобы мы могли догнать старые европейские страны по уровню жизни, наша экономика должна расти во много раз быстрее, чем эти страны. Мы можем достичь долгосрочного цикла роста только в том случае, если наши компании будут инновационными и смогут экспортировать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки. Ориентация на инновации означает значительные инвестиции в исследования и разработки, которые должны возрасти как минимум до трех процентов ВВП для государства и компаний. В то же время в финансирование высшего образования необходимо вовлекать больше частных денег.
В-третьих, новые рабочие места и легкость открытия бизнеса. В Эстонии жить за счет пособий не должно быть выгоднее, чем ходить на работу. Правые выступают против введения новых ограничений для бизнеса и считают необходимым установить деловой мир, т.е. перестать слишком часто менять законы, так как это влечет за собой лишние расходы и административную нагрузку. Наш рынок труда должен стать более открытым для иностранных талантов, чтобы сохранить головные офисы растущих компаний в Эстонии и привлечь в страну больше иностранных инвестиций.