На состоявшей в среду встрече председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Андреса Суття с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску Сутть заверил, что Эстония готова делиться опытом и поддерживать Молдову на пути ее вступления в Европейский союз, сообщила в среду BNS пресс-служба Рийгикогу.
Эстония поддержит Молдову на пути в Европейский союз
По словам Суття, принятое летом решение Европейского совета наделить Молдову статусом государства-кандидата на вступление в ЕС стало важной вехой в процессе интеграции. «Мы с радостью поделимся своим опытом и поддержим вступление Молдовы в Европейский союз, – сказал он. – Надеюсь, что несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности и экономики, Молдова будет активно предпринимать необходимые шаги и сможет при первой возможности начать переговоры о вступлении».
Помимо ситуации в Молдове, стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине. Сутть отметил, что Украине необходимо оказывать всестороннюю поддержку столько, сколько это потребуется, то есть до ее победы. Сутть положительно отозвался о том, как Молдова справляется с большим потоком военных беженцев.
На встрече с министром иностранных дел и европейской интеграции также присутствовал заместитель председателя комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа.