Эстония поддержит Молдову на пути в Европейский союз

По словам Суття, принятое летом решение Европейского совета наделить Молдову статусом государства-кандидата на вступление в ЕС стало важной вехой в процессе интеграции. «Мы с радостью поделимся своим опытом и поддержим вступление Молдовы в Европейский союз, – сказал он. – Надеюсь, что несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности и экономики, Молдова будет активно предпринимать необходимые шаги и сможет при первой возможности начать переговоры о вступлении».

Помимо ситуации в Молдове, стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине. Сутть отметил, что Украине необходимо оказывать всестороннюю поддержку столько, сколько это потребуется, то есть до ее победы. Сутть положительно отозвался о том, как Молдова справляется с большим потоком военных беженцев.