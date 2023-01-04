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Рок-бард, уехавший из России во Францию, даст эксклюзивный концерт в Таллинне

Ян Левченко
, журналист
Рок-бард, уехавший из России во Францию, даст эксклюзивный концерт в Таллинне
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Фото: Postimees

Павел Фахртдинов – не звезда старого «телевизионного» типа. Он работает для так называемой «нишевой» аудитории. Его музыкальный стиль ближе к року, тексты явно претендуют на большее, чем принято у рок-музыкантов, а в сценическом поведении есть элементы камерного театра и стенд-апа. В воскресенье, 8 января в 19 часов, Фахртдинов выступит в небольшом зале Russow Gallery в центре Таллинна.

В начале 2020 года Павел играл в Дюссельдорфе и в том числе дал интервью хорошо известной в Таллинне, а ныне живущей в Германии журналистке Августине Гербер. Там он в своей игровой манере рассказал, что его татарская фамилия переводится на русский как «Несущий свет», то есть, если коротко, «Люциферов». В действительности имя «Фахртдин» переводится с арабского как «Гордый за веру», но озвученный артистом вариант, конечно, намного эффектнее. Есть шанс, что на таллиннском концерте тоже прозвучат как правдивые истории, так и яркие мистификации, без которых искусство теряет смысл.

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