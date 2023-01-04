Рок-бард, уехавший из России во Францию, даст эксклюзивный концерт в Таллинне

В начале 2020 года Павел играл в Дюссельдорфе и в том числе дал интервью хорошо известной в Таллинне, а ныне живущей в Германии журналистке Августине Гербер. Там он в своей игровой манере рассказал, что его татарская фамилия переводится на русский как «Несущий свет», то есть, если коротко, «Люциферов». В действительности имя «Фахртдин» переводится с арабского как «Гордый за веру», но озвученный артистом вариант, конечно, намного эффектнее. Есть шанс, что на таллиннском концерте тоже прозвучат как правдивые истории, так и яркие мистификации, без которых искусство теряет смысл.