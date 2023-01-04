Рок-бард, уехавший из России во Францию, даст эксклюзивный концерт в Таллинне

Павел Фахртдинов – не звезда старого «телевизионного» типа. Он работает для так называемой «нишевой» аудитории. Его музыкальный стиль ближе к року, тексты явно претендуют на большее, чем принято у рок-музыкантов, а в сценическом поведении есть элементы камерного театра и стенд-апа. В воскресенье, 8 января в 19 часов, Фахртдинов выступит в небольшом зале Russow Gallery в центре Таллинна.
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