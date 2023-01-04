В среду, 4 января, в 13:54 в полицию поступил звонок, что в посольство России в Латвии, возможно, прислали подозрительную посылку, которая содержит вещество неизвестного происхождения, сообщает портал Rus.Tvnet сл ссылкой на Госполицию Латвии.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В посольстве РФ в Латвии обнаружено неизвестное вещество, полиция начала расследование
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В посольстве РФ в Латвии обнаружено неизвестное вещество, полиция начала расследование
На месте происшествия работали Государственная полиция и другие оперативные службы.
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) также подтвердили, что служба получила вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании могло быть обнаружено вещество неизвестного происхождения.
В 21:09 Государственная полиция сообщила, что службы завершили работу на месте происшествия, в настоящее время неизвестное вещество передано в лабораторию для экспертизы.
Полиция начала ведомственное расследование инцидента. Ожидается заключение о составе вещества, после чего полиция примет решение дальнейшем расследовании.
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