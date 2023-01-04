ФОТО И ВИДЕО ⟩ В посольстве РФ в Латвии обнаружено неизвестное вещество, полиция начала расследование

На месте происшествия работали Государственная полиция и другие оперативные службы.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) также подтвердили, что служба получила вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании могло быть обнаружено вещество неизвестного происхождения.

В 21:09 Государственная полиция сообщила, что службы завершили работу на месте происшествия, в настоящее время неизвестное вещество передано в лабораторию для экспертизы.