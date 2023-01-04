Министр культуры осудила фотографию футболистов: надо понимать, что за послание это транслирует общественности

«Культура и спорт до сих пор были сферами, в которых международное сотрудничество происходило вопреки всем политическим ветрам. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. В самом сердце Европы идет война, и мы должны сделать все, чтобы не поддержать агрессора - Россию, - написала Хартман в своем посте в Facebook. – Дорогие спортсмены! Человек, который до сих пор считает нас советской страной и принадлежит к спортивной элите страны-агрессора, — это не та компания, к которой можно себя причислить. Вы должны понимать, что за послание это транслирует общественности. Нашей целью должно стать снижение позиции государства-агрессора во всех сферах жизни».