В последние дни прошлого года несколько бывших и действующих игроков сборной Эстонии по футболу встретились с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Эту встречу также осудила министр культуры Пирет Хартман.
Министр культуры осудила фотографию футболистов: надо понимать, что за послание это транслирует общественности
«Культура и спорт до сих пор были сферами, в которых международное сотрудничество происходило вопреки всем политическим ветрам. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. В самом сердце Европы идет война, и мы должны сделать все, чтобы не поддержать агрессора - Россию, - написала Хартман в своем посте в Facebook. – Дорогие спортсмены! Человек, который до сих пор считает нас советской страной и принадлежит к спортивной элите страны-агрессора, — это не та компания, к которой можно себя причислить. Вы должны понимать, что за послание это транслирует общественности. Нашей целью должно стать снижение позиции государства-агрессора во всех сферах жизни».
Скандал начался с того, что бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов опубликовал в Instagram фотографию, на которой запечатлены нынешний капитан сборной Эстонии Константин Васильев, нападающий Сергей Зенев и помощник главного тренера Андрес Опер. Помимо них, в кадре также Андрей Степанов, Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов и главный тренер сборной России Карпин.