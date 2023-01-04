Бывший вице-премьер России послал Макрону осколок снаряда

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин был ранен в результате обстрела в Донецке в декабре.

Ярый сторонник войны в Украине заявил сегодня, что он написал письмо послу Франции в Москве Пьеру Леви.

«В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar», - говорится в открытом письме Рогозина.

«Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом», - написал он.

По словам Рогозина, бывшего главы Роскосмоса, инцидент произошел на рабочей встрече в одной из гостиниц Донецка.

Российский телеканал «Россия 24» сообщил тогда, что Рогозин отмечал в отеле свой 59-й день рождения.

В письме послу он сообщил, что двое его друзей были убиты в результате того же нападения. «Все наши жертвы остаются на вашей совести», - добавил он.

«Пожалуйста, передайте фрагмент, который хирурги вырезали из моего позвоночника, президенту Франции Эммануэлю Макрону», - написал он.

«И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления», - написал Рогозин.