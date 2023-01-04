Впервые за век: нижняя палата Конгресса США не может выбрать спикера

Голосование проходило три раза. Маккарти набрал только 202 голоса членов Республиканской партии. Чтобы получить должность, ему необходимо по меньшей мере 218 голосов.

В палате в этом году 222 республиканца, однако 19 наиболее консервативно настроенных членов фракции не хотят его поддерживать. Они проголосовали за другого республиканца - Джима Джордана.

Основной соперник Маккарти - кандидат от демократов Хаким Джеффрис - набрал 212 голосов. За него проголосовали все демократы.

Что теперь?

Последний раз подобная ситуация, когда спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре, возникла 100 лет назад. В 1923 году, чтобы избрать кандидатуру, понадобилось девять туров.

Сейчас палата тоже продолжит голосовать до успешного исхода. Пока не избран спикер, законодатели не смогут заниматься никакими другими вопросами - не смогут дать присягу новые члены Конгресса, не могут приниматься новые законы.

Сколько раундов голосования понадобится теперь - непонятно. Сколько времени это займет, тоже неясно. Голосование 1923 года растянулось на несколько дней.

Оппозиция

Многие спикеры Палаты представителей сталкивались с трудностями на пути к этой должности, но внутрипартийные конфликты в прошлом решались довольно быстро, часто еще до голосования.

Маккарти же столкнулся с сопротивлением крайне правых соратников по партии еще в прошлом ноябре, когда республиканцы по итогам промежуточных выборов получили большинство в палате.

Конгрессмен Энди Биггс из штата Аризона позиционирует себя как альтернативу Маккарти, хотя и маловероятную. Также против Маккарти выступает представитель Флориды Мэтт Гетц. В первом раунде голосования Биггс получил 10 голосов, а еще девять республиканцев проголосовали за других кандидатов.

Оппозиции Кевин Маккарти не нравится по личным и идеологическим причинам. Она уже несколько недель требуют от Маккарти уступок, в частности, - упрощения процедуры импичмента спикера.