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В полицию сообщили о замерзающем ребенке

Март Рауба
, журналист
В полицию сообщили о замерзающем ребенке
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik

Днем 24 декабря прошлого года в полицию поступило необычное сообщение. В городе Тапа маленький ребенок в тонкой одежде шел один по улице. Сообщивший о происшествии держал ребенка в тепле в собственной машине пока ждал полицию.

Полиция немедленно отреагировала на сообщение, и когда прибыл патруль, мать ребенка уже была там, сообщила капитан полицейского участка Раквере Кристи Рист. Правоохранители проверили все обстоятельства и пришли к выводу, что в этой ситуации произошло несколько нехороших стечений обстоятельств.

Мать объяснила полиции, что пошла на кладбище, а ребенок остался дома с дедушкой. Однако в какой-то момент ребенок вышел за дверь в своей домашней одежде и прошел несколько домов. К счастью, его заметил внимательный прохожий, взял под свою опеку и позвал на помощь. Ребенок вернулся домой с матерью.

Полиция благодарит наблюдательную женщину, сообщившую о происшествии. Благодаря ей ситуация быстро разрешилась, и пятилетний путешественник смог благополучно вернуться домой вместе с матерью.

«Если вы заметите на улице сбитого с толку или потерявшегося ребенка, позвоните по номеру 112 и дождитесь нас», – обратилась ко всем Кристи Рист.

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