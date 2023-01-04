В полицию сообщили о замерзающем ребенке

Полиция немедленно отреагировала на сообщение, и когда прибыл патруль, мать ребенка уже была там, сообщила капитан полицейского участка Раквере Кристи Рист. Правоохранители проверили все обстоятельства и пришли к выводу, что в этой ситуации произошло несколько нехороших стечений обстоятельств.

Мать объяснила полиции, что пошла на кладбище, а ребенок остался дома с дедушкой. Однако в какой-то момент ребенок вышел за дверь в своей домашней одежде и прошел несколько домов. К счастью, его заметил внимательный прохожий, взял под свою опеку и позвал на помощь. Ребенок вернулся домой с матерью.

Полиция благодарит наблюдательную женщину, сообщившую о происшествии. Благодаря ей ситуация быстро разрешилась, и пятилетний путешественник смог благополучно вернуться домой вместе с матерью.