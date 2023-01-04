Днем 24 декабря прошлого года в полицию поступило необычное сообщение. В городе Тапа маленький ребенок в тонкой одежде шел один по улице. Сообщивший о происшествии держал ребенка в тепле в собственной машине пока ждал полицию.
В полицию сообщили о замерзающем ребенке
Полиция немедленно отреагировала на сообщение, и когда прибыл патруль, мать ребенка уже была там, сообщила капитан полицейского участка Раквере Кристи Рист. Правоохранители проверили все обстоятельства и пришли к выводу, что в этой ситуации произошло несколько нехороших стечений обстоятельств.
Мать объяснила полиции, что пошла на кладбище, а ребенок остался дома с дедушкой. Однако в какой-то момент ребенок вышел за дверь в своей домашней одежде и прошел несколько домов. К счастью, его заметил внимательный прохожий, взял под свою опеку и позвал на помощь. Ребенок вернулся домой с матерью.
Полиция благодарит наблюдательную женщину, сообщившую о происшествии. Благодаря ей ситуация быстро разрешилась, и пятилетний путешественник смог благополучно вернуться домой вместе с матерью.
«Если вы заметите на улице сбитого с толку или потерявшегося ребенка, позвоните по номеру 112 и дождитесь нас», – обратилась ко всем Кристи Рист.