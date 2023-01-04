Meta оштрафована на 390 миллионов евро за нарушение правил ЕС

По данным Ирландского департамента защиты данных, Meta нарушила свои «обязательства по прозрачности» и использовала неправильную правовую основу «для обработки персональных данных с целью отображения поведенческой рекламы».

Наблюдательный совет также оштрафовал Meta на 210 миллионов евро за нарушение строгих правил защиты данных Европейского союза, касающихся Facebook, и еще на 180 миллионов евро за нарушения, связанные с Instagram.

Это последнее наказание комиссии для Meta за нарушение защиты данных после четырех других штрафов, наложенных на компанию с 2021 года, на общую сумму более 900 миллионов евро.