Американский технологический гигант Meta был оштрафован на 390 миллионов евро в среду за нарушение правил защиты данных Европейского Союза на платформах Facebook и Instagram, сообщил департамент защиты данных Ирландии.
Meta оштрафована на 390 миллионов евро за нарушение правил ЕС
По данным Ирландского департамента защиты данных, Meta нарушила свои «обязательства по прозрачности» и использовала неправильную правовую основу «для обработки персональных данных с целью отображения поведенческой рекламы».
Наблюдательный совет также оштрафовал Meta на 210 миллионов евро за нарушение строгих правил защиты данных Европейского союза, касающихся Facebook, и еще на 180 миллионов евро за нарушения, связанные с Instagram.
Это последнее наказание комиссии для Meta за нарушение защиты данных после четырех других штрафов, наложенных на компанию с 2021 года, на общую сумму более 900 миллионов евро.
Это решение последовало за жалобами, поданными в мае 2018 года, когда вступили в силу правила ЕС о конфиденциальности для 27 стран, известные как Общий регламент по защите данных или GDPR.