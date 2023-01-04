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Эстония намерена первой в Европе передать замороженные активы России Украине

Лоора-Элизабет Ломп
Эстония намерена первой в Европе передать замороженные активы России Украине
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Michal Cizek

После вторжения России в Украину Европейский Союз заморозил находящиеся в его распоряжении активы Кремля на сумму 17 миллиардов евро, а санкции также заморозили валютные резервы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов евро. Однако, поскольку Европейская комиссия не продвигается в принятии решения об использовании этих активов, то Эстония взяла дело в свои руки и начинает этот процесс самостоятельно.

«Европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Но консенсус по этому вопросу пока не достигнут», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).

«Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги», - сказал Рейнсалу Postimees. По словам Рейнсалу, такое решение Эстонии также стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

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