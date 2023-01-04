Эстония намерена первой в Европе передать замороженные активы России Украине

После вторжения России в Украину Европейский Союз заморозил находящиеся в его распоряжении активы Кремля на сумму 17 миллиардов евро, а санкции также заморозили валютные резервы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов евро. Однако, поскольку Европейская комиссия не продвигается в принятии решения об использовании этих активов, то Эстония взяла дело в свои руки и начинает этот процесс самостоятельно.