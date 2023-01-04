Госканцелярия запрашивает у волостной управы Сааремаа согласия на демонтаж в Вальяла мемориального камня красноармейцам, удаление этого памятника рекомендовала рабочая группа по оценке советских монументов.
У волостной управы Сааремаа запрашивают согласия на демонтаж красноармейского мемориала в Вальяла
У волостной управы Сааремаа запрашивают согласия на демонтаж красноармейского мемориала в Вальяла
В удалении памятника может помочь Эстонский военный музей в сотрудничестве с Центром инвестиций в гособорону. Для этого требуется согласие волости, которого Госканцелярия ждет до 15 января.
«Поскольку бюджет на работы ограничен, гарантировать бюджетные средства для более поздних запросов невозможно, а расходы по вывозу может взять на себя владелец», — говорится в обращении Госканцелярии, направленном волостной управе Сааремаа. Удаление различных надгробий и мемориалов начнется при первой возможности.
Памятник, посвященный павшим в рядах Советской Армии во время Второй мировой войны жителям Вальяла, находится в деревне Вальяла между школой и детским садом. В Вальяла поддерживают за удаление мемориального мемориала.
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