У волостной управы Сааремаа запрашивают согласия на демонтаж красноармейского мемориала в Вальяла

В удалении памятника может помочь Эстонский военный музей в сотрудничестве с Центром инвестиций в гособорону. Для этого требуется согласие волости, которого Госканцелярия ждет до 15 января.

«Поскольку бюджет на работы ограничен, гарантировать бюджетные средства для более поздних запросов невозможно, а расходы по вывозу может взять на себя владелец», — говорится в обращении Госканцелярии, направленном волостной управе Сааремаа. Удаление различных надгробий и мемориалов начнется при первой возможности.