Тесты и карантин: Китай открывает границы, мир снова вводит антиковидные меры

По всей видимости, распространять программы тестирования приезжающих, введенные Францией, Испанией и Италией в ответ на стремительный рост числа заражений в Китае, на все страны-члены ЕС комиссия все же не станет.

Окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, будет принято в среду на очередной расширенной встрече европейских лидеров. По некоторым сообщениям, вместо этого Кириакидес предложила тестировать всех прибывающих в ЕС китайцев перед вылетом, и подавляющее большинство европейских чиновников, принимающих участие в переговорах, поддерживает эту идею.

После «нулевого ковида»

Оценить масштаб поднявшейся в Китае ковидной волны пока сложно даже приблизительно, особенно учитывая довольно скептическое отношение западных экспертов к точности китайской статистики.

После отмены строгих ограничений в рамках политики «нулевого ковида» в декабре 1,4-миллиардное население страны, сидевшее в строгой изоляции с момента обнаружения вируса, то есть на протяжении почти трех лет, теперь столкнулось с инфекцией, практически не имея к ней естественного иммунитета.

Многие похоронные бюро и больницы говорят, что сильно перегружены, а международные эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что в этом году избыточная смертность в Китае составит не менее миллиона человек. При этом похоронная отрасль в стране парализована, отмечает Блумберг: в Пекине и Шанхае, например, кремацию погибшего родственника можно заказать не раньше середины января.