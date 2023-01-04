Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 4 января: число наркосмертей удвоилось, государство помогает сносить «заброшки», оцелот-альбинос и урок контактной импровизации
Сегодня в выпуске:
- В 2022-м году увеличилось число погибших от передозировки наркотиков людей, а также изменилась структура внутреннего наркорынка. Какие меры предпринимает полиция для борьбы с потреблением и трафиком наркотических веществ?
- Новости Эстонии: какие новые туристические объекты открылись в Нарве, что предлагает сделать с русским языком министерство образования и какой милый и редкий зверек объявлен животным года.
- В Кохтла-Ярве продолжает проект по сносу заброшенных и опасных многоэтажных зданий. Судьба бывших общежитий - в репортаже нашего корреспондента в регионе.
- Сообщения из мира животных: каких питомцев обнаружили в ходе ежегодной переписи в Лондонском зоопарке и уникальная находка зоологов в Колумбии.
- Международная панорама: какое наказание грозит альпинистам за ночевку на склоне Монблана, где и как встречали Новый год любители зимнего плавания и какой налог восстановили в Риге.
- Живая музыка, свободные танцевальные движения, телесный контакт партнеров - почему контактная импровизация постепенно завоевывает весь мир, выясяняла наша корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 4 января.