«Новости в 7» за 4 января: число наркосмертей удвоилось, государство помогает сносить «заброшки», оцелот-альбинос и урок контактной импровизации

Сегодня в выпуске:

- В 2022-м году увеличилось число погибших от передозировки наркотиков людей, а также изменилась структура внутреннего наркорынка. Какие меры предпринимает полиция для борьбы с потреблением и трафиком наркотических веществ?

- Новости Эстонии: какие новые туристические объекты открылись в Нарве, что предлагает сделать с русским языком министерство образования и какой милый и редкий зверек объявлен животным года.

- В Кохтла-Ярве продолжает проект по сносу заброшенных и опасных многоэтажных зданий. Судьба бывших общежитий - в репортаже нашего корреспондента в регионе.

- Сообщения из мира животных: каких питомцев обнаружили в ходе ежегодной переписи в Лондонском зоопарке и уникальная находка зоологов в Колумбии.

- Международная панорама: какое наказание грозит альпинистам за ночевку на склоне Монблана, где и как встречали Новый год любители зимнего плавания и какой налог восстановили в Риге.

- Живая музыка, свободные танцевальные движения, телесный контакт партнеров - почему контактная импровизация постепенно завоевывает весь мир, выясяняла наша корреспондент.