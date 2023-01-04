Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем написал в Facebook, что Эстония не имеет права недооценивать агрессивность России и нет оснований полагать, что ее поражение в Украине будет означать конец угрозы для нашей страны.
Командующий Силами обороны предупреждает: нет оснований полагать, что поражение России в Украине положит конец угрозе для нашей страны
«Пока отложим в сторону сценарий, когда войска физически покинули территорию Украины, но у России еще есть возможность бомбить на расстоянии. Представим себе, что война хотя бы на какое-то время «замрет» у государственных границ 2014 года», - пишет генерал-лейтенант Мартин Херем. По его мнению даже позитивный сценарий окончания войны в Украине не означает установления долгого мира и угроза есть даже для стран НАТО.
«Во-первых, РФ официально и публично объявило большую часть Украины своей территорией. Трудно представить, какое оправдание даст РФ для прекращения боевых действий, когда эти территории перестанут контролироваться», - считает Херем.
«Во-вторых, изменилось оправдание войны. Если изначально хотели денацифицировать и демилитаризовать "опасную Украину" и это было в основном связанно с украинским правительством, то сейчас такие выражения больше не используются», - пишет Херем. По его мнению из России все чаще слышатся заявления о «сатанистах и педофилах из НАТО или ЕС», против которых Россия воюет.
«В-третьих, изменилось отношение к украинцам как к народу. С летних месяцев российские СМИ все чаще стали высмеивать страдания украинского народа (а не власти)», - считает он. например, политики на российском государственном телевидении обещают на Рождество отправить киевлянам ракету. В ситуации, когда миллионы украинцев остались без электричества, в новостях смеются над тем, что украинцы не умеют пользоваться генераторами или газовыми плитами и тем самым возникают пожары.
«Несмотря на большие потери в живой силе и технике, Россия имеет достаточный потенциал для нанесения военного удара по некоторым своим соседям», - пишет Херем и добавляет, что объявив мобилизацию, правительство России может также увеличить нагрузку и производительность соответствующих промышленных предприятий.
«Неважно, будет ли Эстония атакована старыми танками Т-62 или новенькими Т-90 - для их уничтожения все равно понадобятся ракеты Javelin или Eurospike. То же самое относится и к солдатам противника, авиационным средствам и прочему - нам по-прежнему необходимо оружие, боеприпасы и возможность их применения против массы солдат противника», - считает Командующий Силами обороны и приходит к заключению, что Эстония должна постоянно и планомерно развивать свой военные возможности, чтобы быть готовыми противостоять нападающему на нас противнику. «Масса была и остается их преимуществом».
«Исходя из вышеизложенного, мы не имеем права недооценивать агрессивность России и в будущем, а также нет оснований полагать, что поражение россиян в Украине положит конец угрозе для нашей страны. Не существует серебряной пули против такой угрозы. Но дать отпор можно. И, наверное, подготовившись к ней, ее даже можно предотвратить. Во всяком случае, силы обороны сделают для этого все возможное», - заключил Херем.