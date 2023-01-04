В Тартумаа пьяная женщина ударила полицейского

Во вторник полиция получила вызов в деревню Рыху, где в одной из жилых квартир пьяная знакомая хозяев квартиры дралась и отказывалась покинуть квартиру, сообщила в среду BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

Полиция задержала женщину для доставки ее Тартускую тюрьму, чтобы она там проспалась, но пьяная разозлилась и на полицию и ударила находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского. Полицейский травмирован не был, он продолжил выполнять свои обязанности, а пьяная женщина была доставлена в тюрьму.