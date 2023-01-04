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В Тартумаа пьяная женщина ударила полицейского

BNS
В Тартумаа пьяная женщина ударила полицейского
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik

В Тартумаа возбуждено уголовное следствие по делу пьяной женщины, ударившей полицейского, который приехал ее задержать.

Во вторник полиция получила вызов в деревню Рыху, где в одной из жилых квартир пьяная знакомая хозяев квартиры дралась и отказывалась покинуть квартиру, сообщила в среду BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

Полиция задержала женщину для доставки ее Тартускую тюрьму, чтобы она там проспалась, но пьяная разозлилась и на полицию и ударила находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского. Полицейский травмирован не был, он продолжил выполнять свои обязанности, а пьяная женщина была доставлена в тюрьму.

Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье о насилии в отношении представителя власти.

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