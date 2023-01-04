Германия не смогла привести свои БМП Puma в рабочее состояние даже после ремонта

Все 18 германских боевых машин пехоты (БМП) Puma, предназначенных для Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF), по-прежнему не находятся в полной боевой готовности и являются лишь условно пригодными к использованию в боевых действиях. Об этом говорится в отчете федерального министерства обороны, опубликованном в среду, 4 января. Несмотря на то, что производитель устранил выявленные в ходе учебных стрельб неисправности всех БМП, кроме одной, необходимы дальнейшие испытания машины, говорится в сообщении Минобороны. Они должны выявить надежность наиболее ценных деталей, а также всей БМП в случае пожара.

Министерство заявило, что Puma в принципе является очень эффективной и перспективной машиной. Однако для того, чтобы находиться в состоянии полной пригодности к боевым действиям, БМП должна быть прочной и надежной. В настоящее время, говорится в отчете, Puma может эксплуатироваться только «в рамках тесного взаимодействия войск, армейской логистики, руководства проектом и промышленности».

Чтобы определить дальнейшие действия по ликвидации недостатков, новых испытаний и доработок машины, министерство намерено пригласить представителей производителя, закупочной организации и бундесвера для консультаций.