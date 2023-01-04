Это свершилось: Украина впервые получит разработанные на Западе танки

«Президент решил расширить [военную помощь, которая оказывается Киеву], согласившись на поставку легких танков AMX-10 RC. Это первый случай поставки танков, разработанных на Западе, украинской армии», - подчеркнули в Елисейском дворце, не уточнив, сколько бронеавтомобилей AMX-10 RC получат ВСУ и когда.

Также Украина получит от Франции бронетранспортеры Bastion, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Сам Зеленский подтвердил, что во время его разговора с Макроном шла речь о поставках легких танков и бронемашин Bastion. «Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу», - написал Зеленский, обращаясь к Макрону.

Как пишет Le Figaro, бронеавтомобили AMX-10 RC находятся на вооружении французской армии с 1981 года, их не более 247 штук. AMX-10 RC имеет орудие калибра 105-мм, способное вести огонь на расстояние двух километров. Сейчас Франции постепенно заменяет AMX-10 RC на бронемашины Jaguar.

В конце декабря источники агентства Bloomberg сообщили, что правительство США рассматривает возможность поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, которые, по словам бывшего аналитика Белого дома Марка Канчиана, представляют собой «по сути, легкий танк».