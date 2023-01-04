Из-за снегопада часть Харьюмаа до сих пор сталкивается с перебоями подачи электроэнергии. По состоянию на вечер среды более 1000 клиентов Elektrilevi остаются без электричества.
В Харьюмаа без электричества остаются более 1000 домохозяйств
В Харьюмаа без электричества остаются более 1000 домохозяйств
Карта перебоев в подаче электроэнергии показывает, что больше всего потребителей без электричества находится в волости Сауэ, где более 600 потребителей остаются без электричества. Не сильно лучше обстоит дело и в волости Ания, где более 300 потребителей с нетерпением ждут восстановления подключения к электричеству. По прогнозу Elektrilevi, к завтрашнему вечеру электроснабжение должно быть восстановлено.
По состоянию на сегодняшний вечер несколько десятков потребителей остаются без электричества в волости Козе, Раэ и Куусалу.