В Харьюмаа без электричества остаются более 1000 домохозяйств

Карта перебоев в подаче электроэнергии показывает, что больше всего потребителей без электричества находится в волости Сауэ, где более 600 потребителей остаются без электричества. Не сильно лучше обстоит дело и в волости Ания, где более 300 потребителей с нетерпением ждут восстановления подключения к электричеству. По прогнозу Elektrilevi, к завтрашнему вечеру электроснабжение должно быть восстановлено.