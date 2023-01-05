Чт, 5.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Amazon уволит более 18 тысяч сотрудников

Deutsche Welle
Amazon уволит более 18 тысяч сотрудников
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Amazon.
Amazon. Фото: Katielee Arrowsmith / SWNS

Американский концерн Amazon в рамках сокращения штатов уволит более 18 тысяч сотрудников, сообщил в четверг, 5 января, его генеральный директор Энди Джесси.

Решение принято в рамках планирования на 2023 год на фоне «неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года», объяснили в компании. Кадровые сокращения в основном коснутся отделов продаж и найма персонала, сообщил Джесси.

Уход 18 тысяч человек станет крупнейшим одномоментным сокращением в истории Amazon, отмечает агентство AFP. Увольнения начались еще в 2022 году, когда планировалось, что компанию покинут 10 тысяч человек, напоминает газета The Wall Street Journal.

Amazon сокращается после роста в пандемию

Amazon значительно увеличил численность персонала на фоне пандемии коронавируса, когда резко выросли объемы онлайн-торговли. В первом квартале 2022 года в компании работало 1,62 млн человек по всему миру, однако к сентябрю их число сократилось до 1,54 млн, пишет AFP.

В третьем квартале прошлого года чистая прибыль Amazon упала на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По итогам последних трех месяцев 2022 года компания ожидает незначительного по ее меркам роста - от 2 до 8 процентов в годовом исчислении.

Сокращения в Amazon соответствуют тенденции в других технологичных компаниях, признавших, что в последние годы они слишком быстро расширяли штаты, отмечает WSJ. Материнская компания Facebook Meta в ноябре объявила, что уволит 11 тысяч работников. В октябре новый глава Twitter Илон Маск уволил около половины из своих 7500 сотрудников. В конце августа Snapchat также сократил штат на 20 процентов, перечисляет издание.

Ключевые слова
Наверх