БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эдгара Сависаара провожают в последний путь

Политика похоронят с государственными почестями. В Госканцелярии не знают, изъявлял ли такое желание раньше сам покойный или так решила его семья.

Известно, что Сависаар хотел, чтобы его похоронили на Выннуском кладбище, рядом с матерью и отцом.

По его желанию, озвученному ранее при обсуждении печального вопроса похорон, минуты молчания пройдут у Таллиннской телебашни, во дворе замка Тоомпеа и перед зданием Таллиннской горуправы.

Похоронный кортеж Сависаара на протяжении всей службы будет сопровождать полицейский эскорт. После церемонии в Таллинне полиция в зависимости от обстоятельств решит, какой дорогой ехать в Южную Эстонию.

Предание земле состоится в присутствии родных и близких.

Записи в книгу соболезнований можно делать и сегодня, в четверг. Она находится в концертном зале «Эстония». Электронная книга соболезнований также доступна по адресу http://valitsus.ee/kaastunne (до полуночи четверга).