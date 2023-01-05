ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эдгара Сависаара сегодня провожают в последний путь

Семья Сависаара изъявила желание похоронить политика с государственными почестями. В Госканцелярии не знают, было ли это желанием самого покойного или его семьи.

Сам Сависаар изъявил желание быть похороненным на Выннуском кладбище рядом с матерью и отцом.

По желанию усопшего минуты молчания пройдут у Таллиннской телебашни, во дворе замка Тоомпеа и перед зданием Таллиннской горуправы.

Похоронный кортеж Сависаара на протяжении всей службы будет сопровождать полицейский эскорт. После церемонии в Таллинне полиция в зависимости от обстоятельств решит, какой дорогой ехать в Южную Эстонию.

Придание земле состоится в присутствии родных и близких.

Записи в книгу соболезнований можно будет делать и в четверг. Она находится в концертном зале «Эстония». Электронная книга соболезнований также доступна по адресу http://valitsus.ee/kaastunne (до полуночи четверга).