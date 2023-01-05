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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эдгара Сависаара сегодня провожают в последний путь

rus.postimees.ee
Эдгара Сависаара сегодня провожают в последний путь
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Книга соболезнований в Доме Стенбока.
Книга соболезнований в Доме Стенбока. Фото: Eero Vabamägi

Сегодня состоятся похороны скончавшегося на прошлой неделе 72-летнего политика Эдгара Сависаара.

Семья Сависаара изъявила желание похоронить политика с государственными почестями. В Госканцелярии не знают, было ли это желанием самого покойного или его семьи.

Сам Сависаар изъявил желание быть похороненным на Выннуском кладбище рядом с матерью и отцом.

По желанию усопшего минуты молчания пройдут у Таллиннской телебашни, во дворе замка Тоомпеа и перед зданием Таллиннской горуправы.

Похоронный кортеж Сависаара на протяжении всей службы будет сопровождать полицейский эскорт. После церемонии в Таллинне полиция в зависимости от обстоятельств решит, какой дорогой ехать в Южную Эстонию.

Придание земле состоится в присутствии родных и близких.

Записи в книгу соболезнований можно будет делать и в четверг. Она находится в концертном зале «Эстония». Электронная книга соболезнований также доступна по адресу http://valitsus.ee/kaastunne (до полуночи четверга).

Программа прощания с Эдгаром Сависааром

8.30 – Минута молчания у Таллиннской телебашни

9.00 – Прибытие гроба с телом Сависаара в театр «Эстония», построение почетного караула

9.15 – Прощание с Сависааром всех желающих

10.30 – В траурную вахту у гроба встанут представители Рийгикогу, Таллиннской горуправы, Центристской партии, члены Клуба 20 августа

11.00 - Начнется церемония прощания, прозвучит произведение Вельо Тормиса «Reminiscentia: Viimane laev (Valse triste)»

11.14 – Прозвучит произведение «Oma saar» (Кайт Тамра), вокал - Ясси Захаров, за роялем - Маргус Каппель.

11.19 – Выступление мэра Таллинна Михаила Кылварта

11.23 – От имени семьи Эдгара Сависаара выступит Мартин Вейнманн.

11.28 – Прозвучит произведение Артура Каппа «Viimne piht», Трийн Руубель (скрипка)

11.35 – Церковная служба, проведут пробст Таллинна Яан Таммсалу и архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма.

11.50 – Прозвучит часть пятая произведения Хейно Эллера «Пять пьес для струнного оркестра» (Kodumaine viis). Вынос гроба с телом усопшего из концертного зала

11.55 – Почести от почетного караула, установка гроба на катафалк, возложение венков в катафалк, построение похоронной колонны

12.00 Траурная процессия начнет с полицейским эскортом движение от концертного зала «Эстония»

Ориентировочно 12.05 – остановка для минуты молчания во дворе замка Тоомпеа

Ориентировочно 12.10 – минута молчания у здания Таллиннской мэрии

Эдгар Сависаар будет похоронен на Выннуском кладбище.

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