ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эдгара Сависаара сегодня провожают в последний путь
Семья Сависаара изъявила желание похоронить политика с государственными почестями. В Госканцелярии не знают, было ли это желанием самого покойного или его семьи.
Сам Сависаар изъявил желание быть похороненным на Выннуском кладбище рядом с матерью и отцом.
По желанию усопшего минуты молчания пройдут у Таллиннской телебашни, во дворе замка Тоомпеа и перед зданием Таллиннской горуправы.
Похоронный кортеж Сависаара на протяжении всей службы будет сопровождать полицейский эскорт. После церемонии в Таллинне полиция в зависимости от обстоятельств решит, какой дорогой ехать в Южную Эстонию.
Придание земле состоится в присутствии родных и близких.
Записи в книгу соболезнований можно будет делать и в четверг. Она находится в концертном зале «Эстония». Электронная книга соболезнований также доступна по адресу http://valitsus.ee/kaastunne (до полуночи четверга).
Программа прощания с Эдгаром Сависааром
8.30 – Минута молчания у Таллиннской телебашни
9.00 – Прибытие гроба с телом Сависаара в театр «Эстония», построение почетного караула
9.15 – Прощание с Сависааром всех желающих
10.30 – В траурную вахту у гроба встанут представители Рийгикогу, Таллиннской горуправы, Центристской партии, члены Клуба 20 августа
11.00 - Начнется церемония прощания, прозвучит произведение Вельо Тормиса «Reminiscentia: Viimane laev (Valse triste)»
11.14 – Прозвучит произведение «Oma saar» (Кайт Тамра), вокал - Ясси Захаров, за роялем - Маргус Каппель.
11.19 – Выступление мэра Таллинна Михаила Кылварта
11.23 – От имени семьи Эдгара Сависаара выступит Мартин Вейнманн.
11.28 – Прозвучит произведение Артура Каппа «Viimne piht», Трийн Руубель (скрипка)
11.35 – Церковная служба, проведут пробст Таллинна Яан Таммсалу и архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма.
11.50 – Прозвучит часть пятая произведения Хейно Эллера «Пять пьес для струнного оркестра» (Kodumaine viis). Вынос гроба с телом усопшего из концертного зала
11.55 – Почести от почетного караула, установка гроба на катафалк, возложение венков в катафалк, построение похоронной колонны
12.00 Траурная процессия начнет с полицейским эскортом движение от концертного зала «Эстония»
Ориентировочно 12.05 – остановка для минуты молчания во дворе замка Тоомпеа
Ориентировочно 12.10 – минута молчания у здания Таллиннской мэрии
Эдгар Сависаар будет похоронен на Выннуском кладбище.