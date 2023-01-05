Эстонский союз информационных технологий и телекоммуникаций, а также создатель системы электронных выборов в стране Тарви Мартенс обратились к Республиканской избирательной комиссии с призывом разрешить голосовать на выборах в Рийгикогу при помощи Smart-ID.
В Эстонии вновь просят разрешить голосовать на выборах с помощью Smart-ID
В Эстонии вновь просят разрешить голосовать на выборах с помощью Smart-ID
В обращении отмечается, что нет оснований считать, что процедура проверки подлинности личности избирателя, голосующего с помощью Mobiil-ID или ID-карты, является более надежной, чем в случае использования Smart-ID. То же самое касается и надежности самой электронной подписи, пишет Rus.ERR.
В письме в избирком также подчеркивается, что в настоящее время Smart-ID является наиболее широко используемым мобильным устройством аутентификации и электронной подписи в Эстонии.
По словам Мартенса, сегодня в Эстонии насчитывается 657 043 пользователя Smart-ID, что почти в три раза больше, чем пользователей Mobiil-ID (около 250 000) или активных пользователей ID-карт (около 200 000).
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