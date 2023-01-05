В Эстонии вновь просят разрешить голосовать на выборах с помощью Smart-ID

В обращении отмечается, что нет оснований считать, что процедура проверки подлинности личности избирателя, голосующего с помощью Mobiil-ID или ID-карты, является более надежной, чем в случае использования Smart-ID. То же самое касается и надежности самой электронной подписи, пишет Rus.ERR.

В письме в избирком также подчеркивается, что в настоящее время Smart-ID является наиболее широко используемым мобильным устройством аутентификации и электронной подписи в Эстонии.