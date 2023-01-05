На Турнире четырех трамплинов творилась история эстонского спорта

На турнире четырех трамплинов в финальном соревновании на старт выходят парами. Из первого тура вперед проходят победители, к числу которых добавляются также и пять лучших аутсайдеров. 23-летний Айгро пролетел 113,5 м – 95,6 балла. Его соперник норвежец Андерс Фаннемель пролетел 106 м и заработал 80,7 балла.

22-летний Мальцев также пролетел 113,5 м и заработал 92,5 очка. Его соперник финн Вилхо Палосаари прыгнул на 109 м и получил 88,3 балла.

Во втором туре эстонцы однако высоко не продвинулись. Айгро завершил соревнования на 29-м месте, набрав 190,7 балла, Мальцев занял 30-е место (178,8).

Соревнования выиграл Давид Кубацки (Польша), набравший за оба прыжка 265,2 балла. На втором месте норвежец Халвор Эгнер Гранеруд (261,7), третье место у словена Анже Ланишека (258,8).

«Сегодня был тот самый день, когда наконец пришла победа в дуэльном состязании. И, конечно же, я рад за Кевина, который также выиграл дуэль и получил свои первые баллы на Кубке мира! Это был, безусловно, хороший день для эстонцев», — сказал Айгро после соревнований.

«С точки зрения прыжков, этот день по сравнению со вчерашним оказался намного сложнее, это было в общем заметно по прыжкам второго тура. Но все же получилось завершить соревнования в Инсбруке на позитивной ноте и отправиться дальше – в Бишофсхофен», - продолжил он.