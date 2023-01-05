Турнир четырех трамплинов продолжился накануне в Инсбруке, Австрия, где прыгуны с трамплина Артти Айгро и Кевин Мальцев вышли во второй этап финальных соревнований. Более того, они стали первыми эстонцами, которым удалось добиться такого результата на престижном соревновании.
На Турнире четырех трамплинов творилась история эстонского спорта
На турнире четырех трамплинов в финальном соревновании на старт выходят парами. Из первого тура вперед проходят победители, к числу которых добавляются также и пять лучших аутсайдеров. 23-летний Айгро пролетел 113,5 м – 95,6 балла. Его соперник норвежец Андерс Фаннемель пролетел 106 м и заработал 80,7 балла.
22-летний Мальцев также пролетел 113,5 м и заработал 92,5 очка. Его соперник финн Вилхо Палосаари прыгнул на 109 м и получил 88,3 балла.
Во втором туре эстонцы однако высоко не продвинулись. Айгро завершил соревнования на 29-м месте, набрав 190,7 балла, Мальцев занял 30-е место (178,8).
Соревнования выиграл Давид Кубацки (Польша), набравший за оба прыжка 265,2 балла. На втором месте норвежец Халвор Эгнер Гранеруд (261,7), третье место у словена Анже Ланишека (258,8).
«Сегодня был тот самый день, когда наконец пришла победа в дуэльном состязании. И, конечно же, я рад за Кевина, который также выиграл дуэль и получил свои первые баллы на Кубке мира! Это был, безусловно, хороший день для эстонцев», — сказал Айгро после соревнований.
«С точки зрения прыжков, этот день по сравнению со вчерашним оказался намного сложнее, это было в общем заметно по прыжкам второго тура. Но все же получилось завершить соревнования в Инсбруке на позитивной ноте и отправиться дальше – в Бишофсхофен», - продолжил он.
Лидером трех этапов Турнира четырех трамплинов является Гранеруд (877,8). Артти Айгро (394,2) занимает 36 место, Кевин Мальцев (286,7) – 43-е.