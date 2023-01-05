У «Левадии» новые вратари: Максим Павлов и Оливер Ани

19-летний Максим Павлов большую часть своей карьеры провёл в клубе «Нарва Транс». За «Транс» в Премиум-лиге он сыграл 21 матч, восемь из которых отстоял на ноль.

24-летний Оливер Ани защищал ворота «Нымме Юнайтед» в Эсилиге. За ныммесцев в его активе 19 игр в Эсилиге.