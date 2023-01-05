Вратарский штаб «Левадии» в новом сезоне пополнится двумя новыми игроками – Максимом Павловым и Оливером Ани, сообщает клуб.
У «Левадии» новые вратари: Максим Павлов и Оливер Ани
У «Левадии» новые вратари: Максим Павлов и Оливер Ани
19-летний Максим Павлов большую часть своей карьеры провёл в клубе «Нарва Транс». За «Транс» в Премиум-лиге он сыграл 21 матч, восемь из которых отстоял на ноль.
24-летний Оливер Ани защищал ворота «Нымме Юнайтед» в Эсилиге. За ныммесцев в его активе 19 игр в Эсилиге.
Максим Павлов и Оливер Ани заключили с «Левадией» контракт на два года.
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