Жизнь под обстрелами в самой горячей точке войны в Украине. Репортаж Би-би-си из Бахмута

«В нашей крыше 21 дыра, а в гараже - девять. Я каждый раз их заделываю, и окна тоже стараюсь ремонтировать. Обычно дыры появляются от осколков, но в последнее время к нам стали прилетать камни. Дыры от них - размером с голову».

Ольга и Диана Фото: BBC

«Мы живем как мыши. Быстро бежим за хлебом, выбираем разные маршруты, чтобы вернуться домой. Перед рассветом я ищу деревянные доски и бревна [для ремонта дома]. Вечером я ищу воду, потому что в городе не работает водопровод», - продолжает Ольга.

«Конечно, страшно. Но теперь мы как в армии, как солдаты. Мы шутим, что шеф-повара ничего не знают о кулинарии [по сравнению с нами]. Мы можем приготовить еду из чего угодно на огне или даже на свече».

Местная администрация пытается убедить людей уехать.

В одном из районов города, название которого мы не можем разглашать в целях безопасности, мы встретились с Алексеем Ревой, который занимает пост мэра Бахмута последние 33 года.

«Остаются те, у кого нет денег и кто не хочет уезжать в неизвестность. Но мы говорим с людьми об этом. Важнее всего - безопасность, безопасность и мир», - говорит Рева.

Мы спрашиваем, почему он сам остается в городе.