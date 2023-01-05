Портал: стало известно, кто заменит Тянака в команде Hyundai

Основные гонщики команды – Тьерри Невилл и Эсапекка Лаппи. Как сообщает портал soymotor.com, третьим к ним примкнет испанец Дани Сордо. Третью машину команды он будет делить с Крэйгом Брином. Предположительно, Сордо в этом году примет участие в семи-восьми стартах чемпионата мира.

Списки команд на ралли Монте-Карло во время предварительной регистрации уже утверждены, но среди пилотов возможны ротации. Официальный список участников не будет объявлен до 9 января. Однако среди гонщиков точно не будет многократного чемпиона мира Себастьена Леба, который так и не договорился с «М-Спорт».