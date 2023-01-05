Новый сезон авторалли не за горами и уже через пару недель старт гонкам будет дан в Монте-Карло. Hyundai, бывшая команда Оття Тянака, сообщила о своем третьем гонщике.
Портал: стало известно, кто заменит Тянака в команде Hyundai
Основные гонщики команды – Тьерри Невилл и Эсапекка Лаппи. Как сообщает портал soymotor.com, третьим к ним примкнет испанец Дани Сордо. Третью машину команды он будет делить с Крэйгом Брином. Предположительно, Сордо в этом году примет участие в семи-восьми стартах чемпионата мира.
Списки команд на ралли Монте-Карло во время предварительной регистрации уже утверждены, но среди пилотов возможны ротации. Официальный список участников не будет объявлен до 9 января. Однако среди гонщиков точно не будет многократного чемпиона мира Себастьена Леба, который так и не договорился с «М-Спорт».
В классе Rally1 команда Toyota единственная с четырьмя автомобилями выйдет на старт, лидеров Калле Рованперя и Себастьяна Ожье поддержат Элфин Эванс и Такамото Кацута. M-Sport будут представлять Отть Тянак, Пьер Луи Лубе и Журдан Сердеридис.