Чт, 5.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Россиян и белорусов допустили к участию в Australian Open

rus.postimees.ee
Россиян и белорусов допустили к участию в Australian Open
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Даниил Медведев.
Даниил Медведев. Фото: BRENTON EDWARDS

Федерация тенниса Австралии сообщила, что не будет отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в играх Australian Open в этом году. Турнир пройдет с 16 по 29 января.

«Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдёт на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», — сказано в заявлении федерации.

Согласно списку, опубликованному пресс-службой Федерации, в основной состав участников вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачёва.

Ключевые слова
Наверх