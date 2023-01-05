Федерация тенниса Австралии сообщила, что не будет отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в играх Australian Open в этом году. Турнир пройдет с 16 по 29 января.
Россиян и белорусов допустили к участию в Australian Open
Россиян и белорусов допустили к участию в Australian Open
«Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдёт на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», — сказано в заявлении федерации.
Согласно списку, опубликованному пресс-службой Федерации, в основной состав участников вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачёва.