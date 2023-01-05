Роналду запретили дебютировать за «Аль-Наср». Что случилось?

Дело в том, что нападающий должен отбыть двухматчевую дисквалификацию от FA (Футбольной ассоциации Англии), сообщает sport.ua. Роналду наказали за то, что, выступая за MU, он разбил телефон фаната «Эвертона». Правила ФИФА гласят, что наказания, наложенные другой федерацией, сохраняются.

Клуб «Аль-Наср», который будет платить Роналду 175 млн фунтов стерлингов в год, продал все 28 000 билетов на матч против «Аль-Таи». Все ожидали увидеть, как Роналду под фанфары начнет новую часть своей карьеры в Саудовской Аравии.

Однако Криштиану запретили этот дебют.

17 ноября Роналду был оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов и дисквалифицирован на две игры Футбольной ассоциацией Англии. Правила ФИФА предусматривают, что наказание переносится на его новую команду – «Аль-Наср».