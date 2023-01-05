Международный турнир по быстрым шахматам начнется уже завтра

Эстонское спортивное общество «Калев» в 32-й раз организует традиционный турнир по быстрым шахматам «Вспоминая Пауля Кереса», который в этом году пройдет с 6 по 8 января. Призовой фонд турнира составляет 10 000 евро.

7 января исполняется 107 лет со дня рождения гроссмейстера Пауля Кереса, признанного спортсменом Эстонии ХХ века. Пауль Керес представлял общество «Калев» на шахматных турнирах, а в 1964 году ему было присвоено звание почетного калевца.

В пятницу, 6 января, в 18:00 стартует блиц. В нем примет участие 14 международных гроссмейстеров (GM), будут представлены игроки из 10 стран.

В выходные – 7 и 8 января - состоится турнир по скоростным шахматам, на который уже зарегистрировались 15 международных гроссмейстеров (GM), около 100 шахматистов из Эстонии и других стран, а также представлены шахматисты из 10 стран.

Регистрация на блиц открыта вплоть до начала турнира 6 января в 17:45. На турнир по быстрым шахматам можно зарегистрироваться до 10:30 7 января.

Турнир поддерживают город Таллинн, Эстонский шахматный союз, Министерство культуры, Vilgo Lilled и Original Sokos Hotel Viru.